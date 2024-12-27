Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/01/2025
CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 3, Tòa nhà AGA, số 72/24 Phan Đăng Lưu Phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Account Executive - Nhân viên quản trị khách hàng chịu trách nhiệm thiết kế và vận hành các hạng mục công việc về kỹ thuật số và truyền thông mạng xã hội trong các dự án về Marcom hoặc Martech được giao:
Hỗ trợ phân phối dự án và phân chia công việc từ buổi họp, pitching;
Tham gia phát triển, xây dựng ý tưởng phục vụ việc triển khai dự án;
Tham gia quản lý dự án hàng ngày cho các hạng mục: ngân sách, P&L, phạm vi, thời gian, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng về dự án và công việc được giao;
Thực hiện và cập nhật các báo cáo liên quan về dự án theo định kỳ cho các công việc được giao;
Làm việc với các nhà cung cấp để tìm kiếm và xem xét các đề xuất tốt nhất;
Xác định cơ hội và thực hiện giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dự án từ việc sử dụng công cụ để tối ưu công việc, đảm bảo quy trình dự án và báo cáo tình hình dự án thường xuyên với khách hàng và cấp trên;
Liên tục khám phá và tạo ra các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao và cải thiện chất lượng dự án;
Hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành về kinh tế, tiếp thị, quản trị kinh doanh, công nghệ, hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm vị trí nhân viên quan hệ khách hàng.
Có kinh nghiệm về ít nhất một trong các lĩnh vực nền tảng số, truyền thông số, và quản trị truyền thông mạng xã hội
Có kiến thức về tiếp thị và tiếp thị số là lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
Kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán.
Tỉ mỉ, cẩn thận, biết lắng nghe, sẵn sàng học Có kinh nghiệm làm việc trong dự án tích hợp các lĩnh vực nền tảng số, truyền thông số, và quản trị truyền thông mạng xã hội, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc nhóm.
Có kinh nghiệm làm việc trong dự án tích hợp các lĩnh vực nền tảng số, truyền thông số, và quản trị truyền thông mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được đào tạo toàn diện về Công nghệ số và Quản trị truyền thông kỹ thuật số;
Có cơ hội tiếp cận với phương pháp và quy trình quản trị dự án truyền thông kỹ thuật số một cách có tổ chức và hiện đại;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến;
Các chính sách: Thưởng, Bảo hiểm, Phụ cấp,...theo Luật Lao động.
Cơ hội thăng tiến trong tương lai.
Tham gia các đợt company trip, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

