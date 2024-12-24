Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Delihub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30 Đường số 8, Khu Phố 4, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Quản lý kỹ thuật

- Quản lý các dự án thi công trang trí tường (sơn nước, sơn hiệu ứng, tường đá,...)

- Phối hợp, hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tính khối lượng, tính định mức vật tư, chi phí nhân công, lập bảng dự toán và tiến độ thi công công trình.

- Tiếp nhận mặt bằng, tương tác với đại diện chủ đầu tư. Giao thầu, kiểm soát quá trình thi công đảm bảo thi công đúng chất lượng, tiến độ và quy định của công ty

- Tìm kiếm, chọn lọc các đơn vị thầu phụ uy tín, đủ khả năng để giao thầu

2. Giám sát quá trình thi công

- Phối hợp với các bộ phận khác để sắp xếp toàn bộ quá trình thi công.

- Đảm bảo thi công hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm vật tư, đúng tiến độ

- Làm việc với Chủ đầu tư/Tổng thầu về vấn đề nghiệm thu, bàn giao công trình, bảo hành, bảo trì

- Đảm bảo quá trình thi công được diễn ra đúng theo quy trình thi công của công ty (được thể hiện trong văn bản Quy trình thi công)

- Cung cấp đủ hồ sơ giấy tờ xuyên suốt quá trình thi công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Kỹ sư hoặc Cử nhân chuyên ngành xây dựng, Kiến trúc nội thất hoặc tương đương.

- Sử dụng thành thạo AutoCAD, và các phần mềm chuyên ngành khác.

- Nhanh nhẹn, sáng tạo, nhạy bén, cầu tiến và trung thực.

- Giới tính Nam, ưu tiên sinh năm 1990-1995

Tại Công Ty TNHH Delihub Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10-15 triệu + PC trách nhiệm (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)

- Phụ cấp xăng xe, điện thoại

- Cơ hội thăng tiến không giới hạn, review lương 1 năm 1 lần.

- Được thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo quy định.

- Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng, năng động, cởi mở

- Tham gia các hoạt động, sự kiện, Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Delihub

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin