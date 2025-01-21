Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 26B Tân Thới Nhất, Phường Tân Thới Nhất,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1. Tiếp nhận yêu cầu/brief từ khách hàng
- Check list các thông tin khách hàng cung cấp: hạng mục, số lượng, chất liệu, địa điểm, thời gian, thông tin liên hệ, ngân sách, tính chất quan trọng, các ý tưởng, concept ban đầu, mục đích, mong muốn của khách hàng
2. Lập bảng timeline cho chương trình/ dự án
- Phối hợp với các bộ phận liên quan: mua hàng, thiết kế, văn phòng xưởng để có timeline sản xuất gửi khách hàng;
3. Khảo sát
- Lập phiếu yêu cầu khảo sát hoặc chuyển đầy đủ thông tin cho admin lập phiếu yêu cầu khảo sát và bám sát quá trình khảo sát để lấy được kết quả chính xác từ bộ phận thực hiện khảo sát.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khảo sát từ nhân viên khảo sát.
- Trực tiếp triển khai kết quả khảo sát và đảm bảo thông tin cho bộ phận thiết kế
4. Triển khai sản xuất
- Lập lệnh SX, hoặc thông tin đầy đủ cho admin lập lệnh sản xuất, triển khai thông tin đầy đủ cho các bộ phận liên quan theo quy trình triển khai dự án. -> Đảm bảo người tiếp nhận thông tin đã nắm bắt đầy đủ và hiểu rõ thông tin cần triển khai.
- Theo dõi tiến độ triển khai dự án từ khâu brief đến khi kết thúc nghiệm thu, xuất hóa đơn.
5.Báo cáo nghiệm thu
- Yêu cầu và tổng hợp tài liệu gồm Biên bản nghiệm thu và Hình chụp nghiệm thu từ bộ phận KHTC để lập hồ sơ nghiệm thu theo đúng yêu cầu của khách hàng;
6. Chăm sóc khách hàng
- Bằng nhiều hình thức: điện thoại, nhắn tin, gặp trực tiếp, họp, ... để có thêm thông tin, dữ liệu về đơn hàng, giá cả, các sai sót cần khắc phục, ...
- Cập nhật tiến độ triển khai chương trình/ dự án cho khách hàng
- Hỗ trợ cho khách hàng các dịch vụ sau bán hàng nhằm đảm bảo uy tín và sự hài lòng của khách hàng về Công ty

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc:
- 1-2 năm tại vị tríchăm sóc khách hàng ở các công ty
Chuyên môn chính:
- Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh thương mại, Tài chính Marketing, Marketing, Quản trị Du lịch khách sạn, Event management...
Kỹ năng sử dụng máy tính:
- Sử dụng thành thạo: word, excel, powerpoint, outlook
- Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng internet
Kỹ năng mềm:
- Trình bày, thuyết phục
- Giao tiếp tốt
Kỹ năng chuyên môn:
- Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh
- Kỹ năng quản lý thời gian và kiểm soát quá trình

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động ( BHXH, BHTN 24/24)
Thưởng tháng 13, 14... Thưởng đột xuất, Thưởng doanh số
Du lịch hằng năm
Được trang bị Laptop, điện thoại...
Môi trường năng động, chuyên nghiệp. Được làm việc với các Tập Đoàn/ Nhãn hàng lớn trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 158/46 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

