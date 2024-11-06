Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo các dự án, công trình nội thất hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng theo hợp đồng.
- Tổ chức lập và quản lý kế hoạch thi công, biện pháp thi công, kế hoạch nhân lực, vật tư, thiết bị tổng thể và chi tiết
- Tổ chức và điều phối hoạt động thi công trên công trường theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động;
- Chịu trách nhiệm tìm kiếm, thương thảo và kiểm soát các tổ, đội nhân công;
- Quản lý chi phí công trường; Lập Cashflow theo tuần, tháng;
- Chủ trì công tác lập hồ sơ nghiệm thu công trình với CĐT, TVGS;
- Tham gia các cuộc họp với Chủ đầu tư và Tư vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong các công ty lớn trong ngành nội thất.
- Ưu tiên các ứng viên thành thạo ngoại ngữ
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng / công nghiệp / kiến trúc sư.
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng trang trí nội thất, đã từng đứng chỉ huy công trường ở các dự án lớn trước khi thuyên chuyển làm công việc quản lý dự án.
- Đã có kinh nghiệm làm quản lý dự án thực tế tại các đơn vị trực tiếp thi công ít nhất 5 năm.
- Am hiểu về lĩnh vực nội thất, sản phẩm gỗ
- Có kinh nghiệm về kỹ thuật, về xây dựng cơ bản và hoàn thiện nội thất thi công tại công trình.
- Lanh lợi, nhanh nhẹn, cận thận xử lý tình huống tại công trình.
- Nắm bắt kịp thời tiến độ tại công trình.
- Chịu khó, có thể đi công tác tỉnh và nước ngoài.
- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
- Đặc biệt Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thi công hoàn thiện nội thất khách sạn, resort.

Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT
Có phụ cấp
laptop
Thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 343/64 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q.Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

