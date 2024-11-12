Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84

- 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện công tác pháp lý dự án từ giai đoạn cấp thông tin quy hoạch; xin chủ trương đầu tư cho đến nghiệm thu hoàn thành dự án và bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án theo quy định, chi tiết như sau: làm việc các cấp của Sở ngành, Ủy ban để xin chỉ tiêu quy hoạch; điều chỉnh quy mô dân số; chấp thuận chủ trương đầu tư; công nhận chủ đầu tư; phê duyệt quy hoạch TMB 1/500; QH chi tiết 1/500, giao đất....
Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về pháp lý của dự án, đồng thời xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thanh đưa vào sử dụng, bao gồm:
Xin chủ trương chấp thuận dự án đầu tư
Lập và điều chỉnh, trình duyệt các đồ án quy hoạch, công tác giao đất; các thủ tục về đấu giá, tính toán giá đất và cơ cấu sử dụng đất của dự án
Cấp, tách giấy chứng nhận QSDĐ cho các dự án của Công ty và cho khách hàng nhận chuyển nhượng đất nền, căn hộ...
Các thủ tục về chủ trương đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở; giấy phép xây dựng các công trình; nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng....
Các thủ tục về môi trường; thẩm định phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu bàn giao hạ tầng kỹ thuật; thủ tục cấp điện, cấp nước...
Kiểm soát và quản lý hồ sơ, tài liệu dự án (quy hoạch, hạ tầng, pháp lý dự án) đảm bảo cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các bên liên quan một cách đầy đủ, cập nhật, nhanh chóng.
Kiểm soát, giám sát và triển khai thực hiện các công tác pháp lý của dự án đã được phân công với chi phí tối ưu và phù hợp với chủ trương của Công ty (về mặt pháp lý, các thủ tục thẩm định, thỏa thuận liên quan... )
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan ban ngành có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các công tác pháp lý dự án điển hình như xin cấp phép các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư dự án;
Nghiên cứu thông tin pháp lý về bất động sản, cập nhật và lưu trữ các thay đổi của pháp luật hiện hành và quy định chung về bất động sản (dân cư, đầu tư, đất đai, quy hoạch, v.v.).
Soạn thảo, hoặc chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các loại văn bản triển khai xin thực hiện dự án để gửi các cơ quan ban ngành.
Kiểm soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ Pháp lý dự án.
Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án (báo cáo định kỳ tiến độ dự án theo bảng timeline hàng tuần, hàng tháng, hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu từ Ban Tổng giám đốc).
Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 26 tuổi, sức khỏe tốt. Ngoại hình sáng là một lợi thế
Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ngành Luật. Am hiểu về quy định pháp luật hiện hành
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm pháp lý dự án cho các công ty là Chủ đầu tư dự án Bất động sản.
Đi công tác theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc và đi công tác để phục vụ công việc thường xuyên
Có các mối quan hệ làm việc với các Sở ban ngành của Bảo Lâm/Bảo Lộc (Lâm Đồng) là một lợi thế
Khả năng soạn thảo văn bản, hợp đồng, hồ sơ pháp lý tốt.
Có định hướng phát triển, lâu dài

Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực thực tế
Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
Thưởng hiệu quả công việc, Thưởng các kỳ lễ (30/04, 02/09, ...)
Thưởng Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh
Tham gia các sự kiện: teambuilding, du lịch thường niên,...
Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 84-86 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP. HCM

