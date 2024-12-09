Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Anh Duy E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Ho Chi Minh City

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Xây dựng kế hoạch triển khai triển khai BIM cho dự án

- Xây dựng mô hình BIM liên kết đa bộ môn từ những mô hình BIM từng bộ môn

- Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình

- Phối hợp hỗ trợ các Ban điều hành để vận hành cho từng dự án

- Các công việc khác theo yêu cầu từ Ban Giám đốc

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu (Ưu tiên đã từng triển khai BIM)

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cầu đường, hạ tầng, quản lý xây dựng, BIM

- Tiếng Anh chuyên ngành: Cơ bản

- Sử dụng thành thạo ACad, Ms project, Revit, Midas...

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, độc lập, có tinh thần trách nhiệm

- Nắm vững các quy định pháp luật về luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng.

- Trung thực, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tại Công Ty TNHH Anh Duy E&C Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được nghỉ lễ, tết theo chế độ của nhà nước

- Tham gia BHXH theo quy định.

- Các chính sách khác theo luật lao động và quy định của công ty

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Duy E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin