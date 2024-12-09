Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Anh Duy E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Anh Duy E&C
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Ho Chi Minh City
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Xây dựng kế hoạch triển khai triển khai BIM cho dự án
- Xây dựng mô hình BIM liên kết đa bộ môn từ những mô hình BIM từng bộ môn
- Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình
- Phối hợp hỗ trợ các Ban điều hành để vận hành cho từng dự án
- Các công việc khác theo yêu cầu từ Ban Giám đốc
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu (Ưu tiên đã từng triển khai BIM)
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cầu đường, hạ tầng, quản lý xây dựng, BIM
- Tiếng Anh chuyên ngành: Cơ bản
- Sử dụng thành thạo ACad, Ms project, Revit, Midas...
- Kỹ năng làm việc theo nhóm, độc lập, có tinh thần trách nhiệm
- Nắm vững các quy định pháp luật về luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng.
- Trung thực, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.
Tại Công Ty TNHH Anh Duy E&C Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Được nghỉ lễ, tết theo chế độ của nhà nước
- Tham gia BHXH theo quy định.
- Các chính sách khác theo luật lao động và quy định của công ty
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Duy E&C
