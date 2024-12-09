Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Anh Duy E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Anh Duy E&C
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty TNHH Anh Duy E&C

Quản lý dự án bất động sản

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Anh Duy E&C

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Ho Chi Minh City

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Xây dựng kế hoạch triển khai triển khai BIM cho dự án
- Xây dựng mô hình BIM liên kết đa bộ môn từ những mô hình BIM từng bộ môn
- Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình
- Phối hợp hỗ trợ các Ban điều hành để vận hành cho từng dự án
- Các công việc khác theo yêu cầu từ Ban Giám đốc

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu (Ưu tiên đã từng triển khai BIM)
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cầu đường, hạ tầng, quản lý xây dựng, BIM
- Tiếng Anh chuyên ngành: Cơ bản
- Sử dụng thành thạo ACad, Ms project, Revit, Midas...
- Kỹ năng làm việc theo nhóm, độc lập, có tinh thần trách nhiệm
- Nắm vững các quy định pháp luật về luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng.
- Trung thực, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tại Công Ty TNHH Anh Duy E&C Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Được nghỉ lễ, tết theo chế độ của nhà nước
- Tham gia BHXH theo quy định.
- Các chính sách khác theo luật lao động và quy định của công ty
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Duy E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Anh Duy E&C

Công Ty TNHH Anh Duy E&C

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

