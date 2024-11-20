Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1 - Lập dự toán và các hồ sơ đấu thầu dự án mới
2 - Soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng với nhà thầu chính, chủ đầu tư và các nhà thầu phụ, tổ đội thi công
3 - Kiểm tra và giám sát chất lượng thi công các dự án đang triển khai
4 - Kiểm tra tình trạng đệ trình và phê duyệt các hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, bản vẽ thi công, biện pháp thi công các dự án.
5 - Lập kế hoạch triển khai sơ bộ (chi tiết theo quy trình triển khai dự án);Lập kế hoạch triển khai sơ bộ (chi tiết theo quy trình triển khai dự án);
6 - Lập và triển khai các công việc liên quan đến thiết kế chi tiết thi công;
7 - Lập danh mục tiên lượng và dự toán;
8 - Lập kế hoạch và Danh mục trình mẫu CĐT;
9 - Lập tiêu chí chọn nhà thầu phụ phù hợp với dự án;
10 - Kiểm tra và lập báo cáo chất lượng các công trình
11 - Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, tổ đội
12 - Kiểm tra và giám sát vật tư cấp cho các công trình và báo cáo lãnh đạo
13 - Một số công tác khác
14 - Tuân theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.
15 - Đề xuất các phương án và quy trình giúp cải thiện hiệu qủa công việc

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Kỹ thuật xây dựng, giao thông cầu đường hoặc tương đương.
- Chứng chỉ Lập dự toán xây dựng
- Chứng chỉ đấu thầu (không bắt buộc)
- Chứng chỉ Quản lý dự án (không bắt buộc)
2. Kiến thức và kỹ năng:
- Có khả năng làm việc thành công trong môi trường làm việc nhóm và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả.
- Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, tổng hợp kết quả.
- Có kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt, nhất là khả năng biết lắng nghe một cách hiệu quả, phản hồi thích hợp và duy trì được mức độ hài hòa với một lực lượng cán bộ công nhân viên có tính cách đa dạng.
- Có kinh nghiệm trong quản lý dự án các công trình có vốn đầu tư công và dự án bất động sản lớn
- Am hiểu về soạn thảo hợp đồng và các luật liên quan như luật kinh tế, luật đấu thầu, luật dân sự..
- Khả năng soạn thảo văn bản tốt.
- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.). Autocad, Project, dự toán
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
3. Ưu tiên:
- Biết sử dụng các phần mềm dự toán
- Ưu tiên Nữ
4. Kinh nghiệm công tác:
- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Xây dựng giao thông cầu đường
- Có kinh nghiệm thi công các công trình nhà nước và các dự án bất động sản
5. Phẩm chất cá nhân:
- Trung thực, kỷ luật, trách nhiệm.
- Có khả năng tạo lòng tin và bảo mật.
- Có khả năng nhìn nhận, đánh giá, phân tích.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo, có ý thức chấp hành tốt nội quy, quy định công ty.
- Lịch sự hòa nhã với mọi thành viên trong công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 12-18 triệu
- Chế độ BHXH theo quy định của pháp luật
- Tham gia sự kiện, teambuiding,... miễn phí do Công ty tổ chức
- Thưởng định kỳ các dịp Lễ, Tết,...
- Quà cho Con CBCNV học giỏi, 01/06,...
- Được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc
- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Landmark 81, Vinhomes Central Park, 720A, Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. HCM

