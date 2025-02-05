Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2/16 Chấn Hưng, Phường 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh - Nhơn Trạch, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện Công ty làm việc và báo cáo trực tiếp với Chủ Đầu Tư tại công trường;

Điều hành tổ tư vấn giám sát tại công trường, chịu trách nhiệm với Chủ Đầu Tư và BGĐ Công ty về chất lượng công trình xây dựng;

Kiểm tra biện pháp thi công và bản vẽ thi công do nhà thầu trình;

Chủ trì các cuộc họp định kỳ với nhà thầu tại công trường;

Thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công, nhắc nhở, đôn đốc, phát hành chỉ thị công trường và tổ chức cuộc họp với nhà thầu khi cần thiết nếu nhà thầu chậm trễ tiến độ thi công hoặc thi công không đảm bảo chất lượng;

Tổ chức giám sát, có ý kiến đánh giá và đề nghị cải thiện đối với các công tác thực hiện của nhà thầu nhằm đạt mục tiêu dự án, đạt yêu cầu về chất lượng, đúng tiến độ, đủ khối lượng, giữ gìn an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

Kiểm tra, xác nhận khối lượng công việc thực hiện, công việc phát sinh phục vụ thanh toán, xác nhận hồ sơ nghiệm thu giai đoạn, bàn giao của nhà thầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc;

Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án hạng II còn hạn.

Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự trong các công ty tư vấn xây dựng.

Có khả năng lập kế hoạch và điều phối nhân sự.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Làm việc được dưới áp lực cao, cường độ công việc cao

Năng động, tư duy nhạy bén, tác phong nhanh nhạy

Có tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức nghề nghiệp

Luôn học hỏi, nhạy bén, hiểu về kỹ thuật, xây dựng

Có kỹ năng quản lý về thời gian

Có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Tham gia BHXH theo Luật .

Chế độ làm việc đảm bảo và cơ hội thăng tiến;

Không nợ lương

Môi trường làm việc cởi mở, lắng nghe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin