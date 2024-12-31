Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 128 Phan Xích Long, Phường 07,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản

Theo dõi, quản lý các phiên Livestream, cập nhật và báo cáo số liệu liên quan.

Quản lý idol Livestream, MC và xây dựng nội dung duy trì hoạt động Livestream.

Lên kế hoạch và thực hiện các nội dung trực tiếp, tổ chức sự kiện, xây dựng và triển khai mục tiêu hàng tháng cho nhóm.

Làm việc trực tiếp với bộ phận hỗ trợ và kỹ thuật của TikTok để giải quyết các vấn đề liên quan đến quy định tài khoản.

Yêu Cầu Công Việc

Tự tin giao tiếp

Am hiểu về TikTok

Tính chủ động: Có khả năng làm việc độc lập và quản lý công việc hiệu quả.

Kỹ năng quản lý điều phối nhóm

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cứng hấp dẫn: 10 - 15 triệu/tháng

Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực TikTok.

Được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên nghiệp và có cơ hội tham gia các sự kiện lớn.

Thời gian làm việc linh động (Trao đổi kỹ trong phỏng vấn)

