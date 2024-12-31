Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 128 Phan Xích Long, Phường 07,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi, quản lý các phiên Livestream, cập nhật và báo cáo số liệu liên quan.
Quản lý idol Livestream, MC và xây dựng nội dung duy trì hoạt động Livestream.
Lên kế hoạch và thực hiện các nội dung trực tiếp, tổ chức sự kiện, xây dựng và triển khai mục tiêu hàng tháng cho nhóm.
Làm việc trực tiếp với bộ phận hỗ trợ và kỹ thuật của TikTok để giải quyết các vấn đề liên quan đến quy định tài khoản.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tự tin giao tiếp
Am hiểu về TikTok
Tính chủ động: Có khả năng làm việc độc lập và quản lý công việc hiệu quả.
Kỹ năng quản lý điều phối nhóm

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng hấp dẫn: 10 - 15 triệu/tháng
Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực TikTok.
Được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên nghiệp và có cơ hội tham gia các sự kiện lớn.
Thời gian làm việc linh động (Trao đổi kỹ trong phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88

Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 35-37 Phan Tây Hồ , Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

