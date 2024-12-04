Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập Dự án và tham gia thực hiện các công tác phát triển Dự án liên quan đến các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, thủ tục tính tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, thủ tục phê duyệt giá bán các sản phẩm bất động sản ...

- Trực tiếp tham gia vào các khâu chuẩn bị tiền thi công dự án: giải phóng mặt bằng, các thủ tục xin giao đất, làm sổ đỏ...

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xin phê duyệt thiết kế quy hoạch và phương án kiến trúc, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công theo tiến độ dự án đảm bảo tiến độ kịp thời.

- Thực hiện, giám sát, chuẩn bị các thủ tục pháp lý trong quá trình chuẩn bị, thực hiện, khai thác và vận hành Dự án.

- Là đại diện của Công ty làm việc với các đơn vị, cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: ≥ 30

- Chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế đầu tư/Kinh tế xây dựng/ Tài chính doanh nghiệp

- Hiểu biết về đầu tư dự án, bất động sản và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phân tích đầu tư, thực hiện các thủ tục đầu tư, phát triển dự án.

- Đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo khả năng và kinh nghiệm.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin