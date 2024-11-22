Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

 Quản lý tiến độ và chất lượng dự án: kiểm tra, đánh giá tiến trình dự án dựa trên bảng kế hoạch ban đầu để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng.

 Quản lý, điều phối hoạt động của đội dự án để đảm đi đúng hướng với các yêu cầu, mục tiêu của dự án.

 Quản lý rủi ro và xử lý kịp thời các thay đổi, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

 Quản lý an toàn lao động cho đội dự án, đặc biệt là với các nhà quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 Báo cáo cho BGĐ công ty về tình trạng, hiệu quả hoặc thiếu sót của dự án.

 Kiểm tra thực hiện các quy trình, biểu mẫu quản lý Dự án.

 Kiểm tra theo dõi về chất lượng, tiến độ, khối lượng và chi phí của dự án;

 Kiểm tra và phê duyệt khối lượng định kỳ cho nhà thầu;

 Kiểm tra các bản vẽ shopdrawing, bản vẽ thay đổi;

 Kiểm tra vật tư, thiết bị sử dụng cho dự án;

 Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

 Phối hợp thi công giữa các Nhà thầu.

 Phát hành chỉ thị công trường, thư công trường, biên bản hiện trường.

 Báo cáo trực tiếp lên Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn công trường và bảo vệ môi trường tại công trình.

 Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu công việc

 Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng.

 Mức kinh nghiệm: Từ 05 năm trở lên.

 Tiếng anh: Giao tiếp tốt và làm báo cáo.

 Có thể làm việc độc lập theo công trình và làm việc nhóm.

2. Địa điểm làm việc:

 Phnom Penh (Campuchia)

 TP.Hồ Chí Minh

3. Phúc lợi, đãi ngộ:

 Lương thưởng hấp dẫn; Lương tháng 13, Phụ cấp làm việc tại Campuchia.

 Quan tâm và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên làm việc tại ICC (tham gia Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, khám sức khỏe định kỳ.)

 Ngoài ra luôn đảm bảo các quyền lợi về bảo hiểm y tế, xã hội, và phúc lợi công ty (Thưởng theo chính sách của Công ty, quà sinh nhật, tết trung thu, du lịch....)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Lương thưởng hấp dẫn; Lương tháng 13; Xem xét tăng lương 6 tháng/ lần

Chăm sóc sức khoẻ

Quan tâm và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên làm việc tại ICC (tham gia Bảo hiểm)

Nghỉ phép có lương

Ngoài ra luôn đảm bảo các quyền lợi về bảo hiểm y tế, xã hội, và phúc lợi công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin