Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà Centre Point, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với cấp trên, khách hàng và đối tác trong việc định nghĩa phạm vi và mục đích của các dự án.

Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên dự án.

Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, xử lý sự cố, tham gia các buổi họp đánh giá tiến độ với khách hàng.

Quản lý chất lượng, phạm vi, chi phí, tiến độ dự án.

Tạo ngân sách dự án và đảm bảo tuân thủ dự án theo ngân sách

Báo cáo tình trạng dự án tại các thời điểm theo yêu cầu.

Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ với chất lượng công việc cao.

Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông là một lợi thế.

Có các chứng chỉ quản lý dự án như PMP, PMA, PSM, Agile Scrum là một lợi thế.

Có kinh nghiệm và hiểu biết cơ bản về các quy trình nghiệp vụ các phân hệ trên ERP là một lợi thế.

Kinh nghiệm, kỹ năng:

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò quản trị dự án/ hoặc vị trí điều phối dự án/ hoặc thư ký dự án/ hoặc BA leader tại dự án quản lý team từ 04 người trở lên cho các phần mềm quản lý.

Có hiểu biết tổng thể quy trình quản trị dự án CNTT.

Hiểu biết về các phương pháp quản lý dự án hiện đại theo các mô hình dự án khác nhau: Waterfall, Agile Scrum,...

Có kinh nghiệm, kỹ năng quản trị dự án triển khai các giải pháp ERP, CRM trong nước, nước ngoài hoặc các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý

Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng và các thành viên dự án.

Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thương lượng và cạnh tranh căn cứ theo năng lực.

Các khoản hỗ trợ: ăn trưa, máy tính, điện thoại, gửi xe,...

Thưởng: Thưởng Lễ, Tết, Thưởng kinh doanh, Thưởng lợi nhuận, Thưởng dự án, Thưởng KPI

Chế độ nâng lương: đánh giá, điều chỉnh 1 lần/ năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Phúc lợi khác: Bảo hiểm sức khỏe GMS-care; Khám sức khỏe định kỳ; Du lịch; Teambuilding, ...

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ phép: tối thiểu 12 ngày phép/năm, chính sách nghỉ phép tăng thêm theo level

Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn được cấp chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí; tiếp cận những công nghệ mới nhất; Cơ hội tham gia các dự án với các đối tác lớn và cộng tác với những chuyên gia hàng đầu; Cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.

Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cởi mở và tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

