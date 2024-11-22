Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Quản lý thiết kế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- Khu DVTM Song Khê Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang.

- KCN WHA

- Thái Lan, Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An

- Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), Đường tỉnh 356, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

- Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

- Khu Công Nghiệp Amata Sông Khoai, xã Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh, Sông Khoai, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lập quy trình- quy định về quản lý chất lượng công trình
Thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật
Kiểm tra kiểm soát chất lượng thi công theo quy định

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên quản lý chất lượng tại các công trình xây dựng lớn có vốn đầu tư nước ngoài
Có chứng chỉ giám sát hạng 2 trở lên
Sử dụng máy tính thành thạo
Địa điểm làm việc tại:
Dự án của công ty Hoa Việt Tại KCN Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh
Dự án của công ty Hoa Việt Tại KCN Nam Đình Vũ Hải Phòng
Dự án của công ty Hoa Việt Tại KCN WHA Nghị Lộc, Nghệ An
Dự án của công ty Hoa Việt Tại Thành Phố Bắc Ninh
Văn phòng công ty Hoa Việt Tại Khu DVTM Song Khê Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn ( 20TR -30TR)
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia các dự án lớn
- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
- Trang bị đầy đủ dụng cụ lao động cần thiết;
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước;
- Chế độ thưởng lễ tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 589, đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

