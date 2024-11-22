Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt
- Bắc Giang:
- Khu DVTM Song Khê Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang.
- KCN WHA
- Thái Lan, Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An
- Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), Đường tỉnh 356, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
- Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Khu Công Nghiệp Amata Sông Khoai, xã Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh, Sông Khoai, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Quản lý chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lập quy trình- quy định về quản lý chất lượng công trình
Thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật
Kiểm tra kiểm soát chất lượng thi công theo quy định
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên quản lý chất lượng tại các công trình xây dựng lớn có vốn đầu tư nước ngoài
Có chứng chỉ giám sát hạng 2 trở lên
Sử dụng máy tính thành thạo
Địa điểm làm việc tại:
Dự án của công ty Hoa Việt Tại KCN Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh
Dự án của công ty Hoa Việt Tại KCN Nam Đình Vũ Hải Phòng
Dự án của công ty Hoa Việt Tại KCN WHA Nghị Lộc, Nghệ An
Dự án của công ty Hoa Việt Tại Thành Phố Bắc Ninh
Văn phòng công ty Hoa Việt Tại Khu DVTM Song Khê Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang.
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia các dự án lớn
- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
- Trang bị đầy đủ dụng cụ lao động cần thiết;
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước;
- Chế độ thưởng lễ tết theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt
