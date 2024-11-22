Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Khu DVTM Song Khê Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang. - KCN WHA - Thái Lan, Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An - Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), Đường tỉnh 356, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng - Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh - Khu Công Nghiệp Amata Sông Khoai, xã Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh, Sông Khoai, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Lập quy trình- quy định về quản lý chất lượng công trình

Thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật

Kiểm tra kiểm soát chất lượng thi công theo quy định

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên quản lý chất lượng tại các công trình xây dựng lớn có vốn đầu tư nước ngoài

Có chứng chỉ giám sát hạng 2 trở lên

Sử dụng máy tính thành thạo

Địa điểm làm việc tại:

Dự án của công ty Hoa Việt Tại KCN Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh

Dự án của công ty Hoa Việt Tại KCN Nam Đình Vũ Hải Phòng

Dự án của công ty Hoa Việt Tại KCN WHA Nghị Lộc, Nghệ An

Dự án của công ty Hoa Việt Tại Thành Phố Bắc Ninh

Văn phòng công ty Hoa Việt Tại Khu DVTM Song Khê Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn ( 20TR -30TR)

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia các dự án lớn

- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

- Trang bị đầy đủ dụng cụ lao động cần thiết;

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước;

- Chế độ thưởng lễ tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt

