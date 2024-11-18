Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ Thành Công, thôn Đoài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế

- Quản lý và giám sát thi công công trình lắp dựng nhà bạt không gian.

- Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

- Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính và AutoCAD.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành dự án.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kỹ thuật.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự hoặc quản lý thi công.

- Chấp nhận ứng viên có kinh nghiệm trong quản lý công trình lắp dựng nhà bạt không gian, không yêu cầu bằng cấp.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 8 triệu đến 15 triệu VNĐ/tháng (chưa bao gồm phụ cấp).

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Kim

