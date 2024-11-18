Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Kim
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Quản lý thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Kim

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ Thành Công, thôn Đoài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Quản lý và giám sát thi công công trình lắp dựng nhà bạt không gian.
- Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
- Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính và AutoCAD.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành dự án.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kỹ thuật.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự hoặc quản lý thi công.
- Chấp nhận ứng viên có kinh nghiệm trong quản lý công trình lắp dựng nhà bạt không gian, không yêu cầu bằng cấp.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 8 triệu đến 15 triệu VNĐ/tháng (chưa bao gồm phụ cấp).
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ngõ Thành Công, thôn Đoài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

