Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN
- Hồ Chí Minh: 19 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hoạt động hàng ngày của cửa hàng, đảm bảo vận hành trơn tru (2 cửa hàng)
Giám sát chất lượng dịch vụ, thực phẩm và đồ uống.
Quản lý nhân viên, đào tạo và phân công công việc.
Kiểm soát chi phí, doanh thu và lợi nhuận.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động hiệu quả.
Báo cáo kết quả hoạt động cho cấp trên.
Phát triển các chương trình khuyến mãi và marketing để thu hút khách hàng.
Quản lý hàng tồn kho, đặt hàng nguyên vật liệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn từng làm trong các cửa hàng dạng chuỗi (cà phê, đồ ăn nhanh)
Có khả năng lãnh đạo, điều hành hoạt động của chuỗi cửa hàng.
Có khả năng đoàn kết, tập hợp được những người cộng tác với mình (nhân viên bán hàng).
Có khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề.
Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng đạt doanh số hàng tháng
Thử việc: 2 tháng hưởng 85% tổng thu nhập
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
12 ngày phép/năm, cộng thêm phép năm theo thâm niên
Chế độ công tác phí, tăng ca (nếu có) đầy đủ
Thưởng Lễ Tết, Tháng 13
Chế độ sinh nhật, tang lễ hiếu hỉ
Môi trường làm việc trẻ, năng động, đề cao yếu tố con người
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI