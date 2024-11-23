Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động hàng ngày của cửa hàng, đảm bảo vận hành trơn tru (2 cửa hàng)
Giám sát chất lượng dịch vụ, thực phẩm và đồ uống.
Quản lý nhân viên, đào tạo và phân công công việc.
Kiểm soát chi phí, doanh thu và lợi nhuận.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động hiệu quả.
Báo cáo kết quả hoạt động cho cấp trên.
Phát triển các chương trình khuyến mãi và marketing để thu hút khách hàng.
Quản lý hàng tồn kho, đặt hàng nguyên vật liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực F&B
Ưu tiên các bạn từng làm trong các cửa hàng dạng chuỗi (cà phê, đồ ăn nhanh)
Có khả năng lãnh đạo, điều hành hoạt động của chuỗi cửa hàng.
Có khả năng đoàn kết, tập hợp được những người cộng tác với mình (nhân viên bán hàng).
Có khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề.
Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận
Thưởng đạt doanh số hàng tháng
Thử việc: 2 tháng hưởng 85% tổng thu nhập
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
12 ngày phép/năm, cộng thêm phép năm theo thâm niên
Chế độ công tác phí, tăng ca (nếu có) đầy đủ
Thưởng Lễ Tết, Tháng 13
Chế độ sinh nhật, tang lễ hiếu hỉ
Môi trường làm việc trẻ, năng động, đề cao yếu tố con người
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87 Thạch Lam, Hiệp Tân, Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

