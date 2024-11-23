Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Tân Phú

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Quản lý hoạt động hàng ngày của cửa hàng, đảm bảo vận hành trơn tru (2 cửa hàng)

Giám sát chất lượng dịch vụ, thực phẩm và đồ uống.

Quản lý nhân viên, đào tạo và phân công công việc.

Kiểm soát chi phí, doanh thu và lợi nhuận.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Báo cáo kết quả hoạt động cho cấp trên.

Phát triển các chương trình khuyến mãi và marketing để thu hút khách hàng.

Quản lý hàng tồn kho, đặt hàng nguyên vật liệu.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực F&B

Ưu tiên các bạn từng làm trong các cửa hàng dạng chuỗi (cà phê, đồ ăn nhanh)

Có khả năng lãnh đạo, điều hành hoạt động của chuỗi cửa hàng.

Có khả năng đoàn kết, tập hợp được những người cộng tác với mình (nhân viên bán hàng).

Có khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề.

Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận

Thưởng đạt doanh số hàng tháng

Thử việc: 2 tháng hưởng 85% tổng thu nhập

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

12 ngày phép/năm, cộng thêm phép năm theo thâm niên

Chế độ công tác phí, tăng ca (nếu có) đầy đủ

Thưởng Lễ Tết, Tháng 13

Chế độ sinh nhật, tang lễ hiếu hỉ

Môi trường làm việc trẻ, năng động, đề cao yếu tố con người

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

