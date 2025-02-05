Tuyển Quản lý kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Mức lương 1,500 - 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

• Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và doanh thu đối với các sản phẩm BĐS bán và cho thuê bao gồm: các mặt bằng kinh doanh, shophouse, tòa nhà văn phòng…

• Hoạch định chiến lược kinh doanh, cho thuê trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho từng dự án văn phòng, thương mại, nhà ở…

• Tổ chức và điều hành mọi hoạt động kinh doanh, tiếp thị của các dự án BĐS cho thuê được giao nhằm phát huy hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho Công ty.

• Kết nối, đàm phán với các thương hiệu lớn trong lĩnh vực ăn uống (F&B), tiện ích, giáo dục, giải trí…nhằm tạo dựng các hoạt động thương mại cho các dự án

• Nghiên cứu thị trường, xác định các thị trường tiềm năng và những biến động thị trường, đề xuất giải pháp ứng biến.

• Làm việc với các đại lý, với các khách thuê để cho thuê mặt bằng văn phòng, bán lẻ.

• Duy trì quan hệ khách hàng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, chuyên nghiệp.

Trình độ:

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, marketing,…

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Kỹ năng và kiến thức

• Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường.

• Có mối quan hệ rộng.

• Có kinh nghiệm làm việc với các đại lý, các đơn vị cho thuê lớn.

• Am hiểu về thị trường kinh doanh và cho thuê BĐS

Yêu cầu, tố chất khác

• Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành.

• Có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

• Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

