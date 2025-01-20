Tuyển Quản lý kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Navigos Search
Mức lương
20 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 USD
Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu công ty.
• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.
• Phân tích thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và mở rộng quan hệ khách hàng.
• Giám sát, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất giải pháp cải thiện.
Với Mức Lương 20 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học các ngành Xuất nhập khẩu, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế.
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành hóa chất.
• Thành thạo tiếng Anh; kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và xử lý vấn đề tốt.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
