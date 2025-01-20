Tuyển Quản lý kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 USD

• Tốt nghiệp đại học các ngành Xuất nhập khẩu, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế. • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành hóa chất. • Thành thạo tiếng Anh; kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và xử lý vấn đề tốt.

Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu công ty. • Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên. • Phân tích thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và mở rộng quan hệ khách hàng. • Giám sát, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất giải pháp cải thiện.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI