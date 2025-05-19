Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô 48, đường số 11, KCN Tân Đức, Xã Hựu Thạnh, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh tại thị trường Mỹ, Châu Âu.
Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác phân phối, đại lý tại các thị trường mục tiêu.
Xây dựng chiến lược xâm nhập và phát triển thị trường phù hợp với từng quốc gia, vùng lãnh thổ.
Thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, kết nối thương mại quốc tế.
Quản lý gian hàng, danh mục sản phẩm, nội dung, hình ảnh và tối ưu hiển thị theo tiêu chuẩn từng sàn.
Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng chiến lược quảng cáo (PPC, SEO, A+/Enhanced Content…).
Xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng, phản hồi đánh giá, và theo dõi hiệu suất bán hàng.
Phân tích dữ liệu bán hàng để cải thiện hiệu suất, tỷ lệ chuyển đổi và lợi nhuận.
Quản lý hàng tồn kho, quy trình logistics, vận chuyển quốc tế và xử lý hoàn trả hàng hóa.
Đề xuất chiến lược giá, khuyến mãi và các chương trình phát triển doanh thu.
Làm việc với các đối tác vận chuyển, kho vận quốc tế (Fulfillment by Amazon – FBA, 3PL…).
Giám sát tuân thủ pháp lý quốc tế, chính sách hải quan, xuất nhập khẩu, giấy tờ liên quan đến sản phẩm (FDA, CE, RoHS... nếu có).
Làm việc với các phòng ban: Sản xuất, Thiết kế, Marketing, Logistic để đảm bảo dòng chảy vận hành xuyên suốt.
Báo cáo định kỳ về hiệu quả kinh doanh, thị trường và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Marketing, Ngoại thương hoặc tương đương.
Thành thạo tiếng Anh.
Có kinh nghiệm từ 2–5 năm trong lĩnh vực xuất khẩu, thương mại điện tử quốc tế, đặc biệt là vận hành trên Amazon/eBay là lợi thế.
Am hiểu thị trường Mỹ, Châu Âu và các quy định xuất khẩu liên quan.
Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết); biết thêm tiếng khác là điểm cộng.
Kỹ năng nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, lập kế hoạch kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý dự án tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực + % hoa hồng doanh số.
Tăng lương hàng năm.
Thưởng thâm niên 2-5 triệu
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm
Thưởng lễ tết, lương tháng 13,14,15
Cơ hội đi công tác nước ngoài, tham gia hội chợ quốc tế.
Được đào tạo thêm về các sàn TMĐT quốc tế, logistics, xuất khẩu.
Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 48, Đường Số 11, Khu Công Nghiệp Tân Đức, Xã Hữu Thạnh , Huyện Đức Hòa , Long An , Viet Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

