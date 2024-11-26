Tuyển Thu mua/Mua hàng CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Xây dựng và triển khai các chiến lược hàng hóa, mua hàng và định giá cho sản phẩm của ngành hàng mình phụ trách.

2. Quản lý doanh thu cho ngành hàng theo chiến lược phát triển chung của Công ty.

3. Quản lý margin hiệu quả và khung giá để tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh đồng thời tìm kiếm các chương trình khuyến mại mang lại giá trị tốt cho khách hàng.

4. Tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng, nhà cung cấp trong và ngoài nước, thương lượng giá, hình thức thanh toán, hợp đồng với các NCC mới; hoặc triển khai đặt mua hàng đối với các NCC đã từng hợp tác.

5. Tạo dựng và xây dựng các mối quan hệ đối tác bền chặt cùng có lợi.

6. Làm việc với NCC về các điều khoản thương mại (chất lượng, số lượng, tiến độ giao hàng, chính sách đổi trả, thanh toán...), vừa phục vụ mục đích cung ứng hàng hóa, vừa nhằm đánh giá năng lực của NCC.

7. Đàm phán công nợ, theo dõi công nợ phải trả và thực hiện theo kế hoạch tài chính.

8. Giám sát tiến độ, nghiệm thu kết quả thực hiện đơn hàng từ nhà cung cấp, theo dõi tiến độ giao hàng và cung ứng, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

9. Quản lý mức tồn kho đảm bảo sản phẩm luôn sẵn có nhưng vẫn đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận được tối đa hóa bằng cách kiểm soát mức tồn kho trong mục tiêu đã đề ra.

10. Phối hợp chặt chẽ với tất cả các bộ phận liên quan để triển khai và đánh giá các hoạt động bán hàng và khách hàng, đưa ra các hoạt động và sự kiện khuyến mại hấp dẫn và sáng tạo nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Tuổi từ 22 đến 35, ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Mua hàng.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành về Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Am hiểu về hoạt động Kinh doanh và Bán hàng. Có kinh nghiệm về việc mua hàng và đàm phán với Nhà Cung Cấp.

- Thành thạo vi tính văn phòng (World, Excel, Power Point,...).

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng đàm phán.

- Làm việc dưới áp lực cao.

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : Giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7. CN nghỉ

- Thu nhập gồm : Lương thỏa thuận + Thưởng theo KPI.

