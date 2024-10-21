Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

1. Quản Lý Nhân Sự

Đảm bảo nhà hàng vận hành nhân sự theo đúng định biên. Sắp xếp lịch làm việc theo nhu cầu kinh doanh và chi phí nhân sự được phân bổ. Lên kế hoạch, giám sát, đánh giá và ghi nhận kết quả đào tạo, huấn luyện tại nhà hàng. Đảm bảo toàn bộ nhân viên nhà hàng nắm rõ về nội quy lao động và các chế độ chính sách nhân sự Trực tiếp trả lời và giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động tại nhà hàng.

Đảm bảo nhà hàng vận hành nhân sự theo đúng định biên.

Sắp xếp lịch làm việc theo nhu cầu kinh doanh và chi phí nhân sự được phân bổ.

Lên kế hoạch, giám sát, đánh giá và ghi nhận kết quả đào tạo, huấn luyện tại nhà hàng.

Đảm bảo toàn bộ nhân viên nhà hàng nắm rõ về nội quy lao động và các chế độ chính sách nhân sự

Trực tiếp trả lời và giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động tại nhà hàng.

2.Quản Lý Vận Hành

Đảm bảo việc dự báo hàng hóa chính xác nhằm phục vụ cho việc vận hành kinh doanh. Đảm bảo đội ngũ Tuân thủ quy trình, quy định, thông báo mà công ty ban hành. Đảm bảo thực hiện & đúng thời hạn các công tác hành chính, giấy tờ liên quan đến các phòng ban. Định kỳ lên lịch bảo trì, bảo dưỡng máy móc trang thiết bị trong cửa hàng. Định kỳ lên lịch tổng vệ sinh toàn bộ nhà hàng. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng các công cụ trong ca làm việc. Báo cáo với cấp trên các trường hợp hư hỏng, thiếu thừa và chuyển cho bộ phận bảo trì. Lập các phiếu đề nghị mua hàng, đề nghị sữa chữa, đề nghị bổ sung CCDC, máy móc trang thiết bị cần thiết cho mục tiêu công việc.

Đảm bảo việc dự báo hàng hóa chính xác nhằm phục vụ cho việc vận hành kinh doanh.

Đảm bảo đội ngũ Tuân thủ quy trình, quy định, thông báo mà công ty ban hành.

Đảm bảo thực hiện & đúng thời hạn các công tác hành chính, giấy tờ liên quan đến các phòng ban.

Định kỳ lên lịch bảo trì, bảo dưỡng máy móc trang thiết bị trong cửa hàng.

Định kỳ lên lịch tổng vệ sinh toàn bộ nhà hàng.

Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng các công cụ trong ca làm việc.

Báo cáo với cấp trên các trường hợp hư hỏng, thiếu thừa và chuyển cho bộ phận bảo trì.

Lập các phiếu đề nghị mua hàng, đề nghị sữa chữa, đề nghị bổ sung CCDC, máy móc trang thiết bị cần thiết cho mục tiêu công việc.

3.Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Luôn khảo sát và lắng nghe ý kiến khách hàng tại nhà hàng. Trực tiếp tư vấn và giải đáp thắc mắc những nhu cầu/yêu cầu của khách hàng. Uống rượu/bia cùng khách hàng nếu điều đó mang lại trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhưng phải đảm bảo không mất kiểm soát trong ca làm việc.

Luôn khảo sát và lắng nghe ý kiến khách hàng tại nhà hàng.

Trực tiếp tư vấn và giải đáp thắc mắc những nhu cầu/yêu cầu của khách hàng.

Uống rượu/bia cùng khách hàng nếu điều đó mang lại trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhưng phải đảm bảo không mất kiểm soát trong ca làm việc.

4.Quản lý doanh thu, chi phí, tài sản

Quản lý doanh thu, chi phí, tài sản

Xây dựng kịch bản bán hàng nhằm đảm bảo Bình quân giá trị hóa đơn (TA) và Biên lợi nhuận gộp (GM) cho nhà hàng. Hướng dẫn bán hàng các CTKM, mục tiêu sản lượng bia và các sản phẩm mới. Dự báo doanh số bán hàng chính xác nhằm đảm bảo dự báo nhu cầu hàng hóa và nhu cầu nhân công chính xác, hiệu quả. Đảm bảo nhà hàng luôn kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng chỉ tiêu về COGs, COL, OPEX. Định kỳ kiểm kê CCDC, tài sản, máy móc trang thiết bị trong cửa hàng và giải trình chênh lệch mất mát, hư hỏng, hủy bỏ,...

Xây dựng kịch bản bán hàng nhằm đảm bảo Bình quân giá trị hóa đơn (TA) và Biên lợi nhuận gộp (GM) cho nhà hàng.

Hướng dẫn bán hàng các CTKM, mục tiêu sản lượng bia và các sản phẩm mới.

Dự báo doanh số bán hàng chính xác nhằm đảm bảo dự báo nhu cầu hàng hóa và nhu cầu nhân công chính xác, hiệu quả.

Đảm bảo nhà hàng luôn kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng chỉ tiêu về COGs, COL, OPEX.

Định kỳ kiểm kê CCDC, tài sản, máy móc trang thiết bị trong cửa hàng và giải trình chênh lệch mất mát, hư hỏng, hủy bỏ,...