Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 267

- 269 Đ. Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1.Quản lý hàng hoá - Kiểm tra, theo dõi số lượng hàng hoá theo phiếu đặt hàng, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hoá - Lập kế hoạch, đặt hàng theo định kỳ để đảm bảo hàng hoá phù hợp với doanh thu dự kiến của nhà hàng
2. Quản lý nhân sự - Tuyển dụng và tham gia vào quá trình đào tạo nhân viên mới - Phối hợp cùng quản lý nhà hàng giám sát, đánh giá chất lượng nhân viên - Lập kế hoạch nhân sự theo từng tuần phù hợp với tình hình kinh doanh và chỉ tiêu chi phí nhân sự
3. Quản lý tài chính và tài sản của nhà hàng - Thực hiện các báo cáo doanh thu, báo cáo quỹ chung theo quy định của công ty - Kiểm tra, theo dõi, đảm bảo tính minh bạch và đầy đủ trong việc quản lý tài chính tại nhà hàng - Kiểm tra, theo dõi tình hình tài sản, công cụ dụng cụ, trang thiết bị tại nhà hàng để nhà hàng luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ
4. Chăm sóc khách hàng - Chăm sóc khách hàng và xử ly các vấn đề phát sinh, nhằm đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng.
5. Thực hiện hoạt động tăng cường doanh thu và hình ảnh thương hiệu của nhà hàng - Tham gia cùng quản lý nhà hàng xây dựng và triển khai các kế hoạch bán hàng , các chương trình Marketing tại nhà hàng - Thực hiện vai trò của Quản lý ca và xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của các cấp Quản lý

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt tiếng Trung Độ tuổi dưới 45 Kinh nghiệm trên 2 năm ở vị trí Quản lý nhà hàng Trung Hoa
Giao tiếp tốt tiếng Trung
Độ tuổi dưới 45
Kinh nghiệm trên 2 năm ở vị trí Quản lý nhà hàng Trung Hoa

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 20-25 triệu (thỏa thuận tùy kinh nghiệm)
- Bao cơm 2 bữa tại nhà hàng
- Tiền tip, thưởng doanh thu, hiệu quả công việc
- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà The Everrich, Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

