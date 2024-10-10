Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 172 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, doanh thu của một cửa hàng trong chuỗi nhà hàng.
- Chủ động tiếp cận và chăm sóc khách hàng
- Đảm bảo doanh thu luôn đạt được mục tiêu đặt ra hoặc duy trì sự phát triển doanh thu đều
- Đào tạo về thương hiệu và các chuyên môn cần thiết cho nhân viên
- Quản lý Tuyển dụng và các vấn đề liên quan tới nhân sự
- Tác phong/ thái độ phục vụ khách hàng tốt
- Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động của cửa hàng ở mức tối thiểu
- Chịu trách nhiệm giải trình các khoản chi, các khoản đề xuất cho hoạt động của cửa hàng
- Triển khai và giám sát thực hiện các hoạt động tại cửa hàng theo chính sách, quy trình của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 24 - 30
- Kinh nghiệm 4 năm vị trí Trưởng nhà hàng, 2 năm đối với Giám sát ca ở vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Thực phẩm đồ uống, nhà hàng, khách sạn.
- Có tinh thần trách nhiệm và làm việc dưới áp lực cao.
- Giao tiếp nhanh nhẹn, thông minh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Thỏa thuận +thưởng.
- Thưởng: Theo chế độ Công ty (Đóng bảo hiểm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm,...)
- Hưởng các chế độ và chính sách dành cho người lao động theo quy định của Pháp luật
- Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển
- Thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 172Bis - 174 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

