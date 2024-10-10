Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 172 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, doanh thu của một cửa hàng trong chuỗi nhà hàng.

- Chủ động tiếp cận và chăm sóc khách hàng

- Đảm bảo doanh thu luôn đạt được mục tiêu đặt ra hoặc duy trì sự phát triển doanh thu đều

- Đào tạo về thương hiệu và các chuyên môn cần thiết cho nhân viên

- Quản lý Tuyển dụng và các vấn đề liên quan tới nhân sự

- Tác phong/ thái độ phục vụ khách hàng tốt

- Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động của cửa hàng ở mức tối thiểu

- Chịu trách nhiệm giải trình các khoản chi, các khoản đề xuất cho hoạt động của cửa hàng

- Triển khai và giám sát thực hiện các hoạt động tại cửa hàng theo chính sách, quy trình của công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi từ 24 - 30

- Kinh nghiệm 4 năm vị trí Trưởng nhà hàng, 2 năm đối với Giám sát ca ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Thực phẩm đồ uống, nhà hàng, khách sạn.

- Có tinh thần trách nhiệm và làm việc dưới áp lực cao.

- Giao tiếp nhanh nhẹn, thông minh.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức thu nhập: Thỏa thuận +thưởng.

- Thưởng: Theo chế độ Công ty (Đóng bảo hiểm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm,...)

- Hưởng các chế độ và chính sách dành cho người lao động theo quy định của Pháp luật

- Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển

- Thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển

