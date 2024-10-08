Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động kinh doanh của nhà hàng, đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả. Lên kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động của nhà hàng, bao gồm: Quản lý nhân viên: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc. Quản lý nguyên vật liệu: đặt hàng, kiểm tra chất lượng, kiểm soát tồn kho. Quản lý tài chính: theo dõi doanh thu, chi phí, lập báo cáo tài chính. Quản lý dịch vụ khách hàng: đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, xử lý các khiếu nại. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động của nhà hàng diễn ra suôn sẻ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu 3-4 năm kinh nghiệm. Nắm vững kiến thức về quản lý nhà hàng, dịch vụ khách hàng. Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và nhân viên. Nắm vững kỹ năng sử dụng phần mềm Excel, Word. Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI

