Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 61B Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Quận 3

1. Chia ca, phân công công việc cho nhân viên:
Quản lý các nguồn lực (nhân lực & vật lực) hiệu quả để đảm bảo Nhà Hàng đạt mức doanh số Công ty đặt ra. Chia ca làm việc, kiểm tra tác phong đồng phục, kỹ năng phục vụ của nhân viên phục vụ, bàn, bar. Nhận yêu cầu từ các bộ phận và phân công công việc cho các nhân viên chuyên trách. Theo dõi các hoạt động chuẩn bị đầu ca làm việc của nhân viên, đánh giá chất lượng công việc thực hiện.
Quản lý các nguồn lực (nhân lực & vật lực) hiệu quả để đảm bảo Nhà Hàng đạt mức doanh số Công ty đặt ra.
Chia ca làm việc, kiểm tra tác phong đồng phục, kỹ năng phục vụ của nhân viên phục vụ, bàn, bar.
Nhận yêu cầu từ các bộ phận và phân công công việc cho các nhân viên chuyên trách.
Theo dõi các hoạt động chuẩn bị đầu ca làm việc của nhân viên, đánh giá chất lượng công việc thực hiện.
2. Điều phối, hỗ trợ phục vụ khách hàng:
Đảm bảo các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng trước khi phục vụ khách hàng. Giám sát quy trình phục vụ của nhân viên đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ của nhà hàng, khách hàng được hài lòng. Linh hoạt điều động nhân viên hỗ trợ làm việc khi đông khách. Hỗ trợ quy trình setup và phục vụ khách hàng.
Đảm bảo các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng trước khi phục vụ khách hàng.
Giám sát quy trình phục vụ của nhân viên đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ của nhà hàng, khách hàng được hài lòng.
Linh hoạt điều động nhân viên hỗ trợ làm việc khi đông khách.
Hỗ trợ quy trình setup và phục vụ khách hàng.
3. Giải quyết các yêu cầu, sự cố, phàn nàn của khách hàng:
Thường xuyên kiểm tra và yêu cầu bộ phận liên quan thực hiện việc sửa chữa/khắc phục sự cố trong suốt thời gian hoạt động của nhà hàng. Tiếp nhận các yêu cầu đặc biệt, phản hồi của khách và phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết thỏa đáng để khách hài lòng. Chủ động giải quyết các sự cố xảy ra trong quá trình phục vụ, thanh toán theo đúng nghiệp vụ tiêu chuẩn của nhà hàng. Tiến hành xử lý các phàn nàn về chất lượng dịch vụ để tránh lặp lại lỗi tương tự và lưu nội dung vào sổ giám sát. Tiếp nhận các thông tin góp ý và triển khai thực hiện khi được thông qua để cải thiện chất lượng phục vụ.
Thường xuyên kiểm tra và yêu cầu bộ phận liên quan thực hiện việc sửa chữa/khắc phục sự cố trong suốt thời gian hoạt động của nhà hàng.
Tiếp nhận các yêu cầu đặc biệt, phản hồi của khách và phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết thỏa đáng để khách hài lòng.
Chủ động giải quyết các sự cố xảy ra trong quá trình phục vụ, thanh toán theo đúng nghiệp vụ tiêu chuẩn của nhà hàng.
Tiến hành xử lý các phàn nàn về chất lượng dịch vụ để tránh lặp lại lỗi tương tự và lưu nội dung vào sổ giám sát.
Tiếp nhận các thông tin góp ý và triển khai thực hiện khi được thông qua để cải thiện chất lượng phục vụ.
4. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên:
Trực tiếp đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới theo tiêu chuẩn của nhà hàng. Tổ chức triển khai, giám sát và đảm bảo tính hiệu quả các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên trong bộ phận.
Trực tiếp đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới theo tiêu chuẩn của nhà hàng.
Tổ chức triển khai, giám sát và đảm bảo tính hiệu quả các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên trong bộ phận.
5. Quản lý hình ảnh nhãn hàng:
Đảm bảo các cửa hàng luôn sạch sẽ, sắp xếp đúng tiêu chuẩn và trưng bày theo quy định trong suốt thời gian mở cửa. Kiểm tra và bổ sung các vật dụng cần thiết Nhà Hàng. Thường xuyên tiến hành việc thăm dò thị trường và báo cáo lại cho cấp trên. Thường xuyên kiểm tra và yêu cầu bộ phận liên quan thực hiện việc sửa chữa/khắc phục sự cố trong suốt thời gian hoạt động của nhà hàng.
Đảm bảo các cửa hàng luôn sạch sẽ, sắp xếp đúng tiêu chuẩn và trưng bày theo quy định trong suốt thời gian mở cửa.
Kiểm tra và bổ sung các vật dụng cần thiết Nhà Hàng.
Thường xuyên tiến hành việc thăm dò thị trường và báo cáo lại cho cấp trên.
6. Các công việc khác:
Thực hiện việc phân tích và đề xuất mua hàng. Triển khai thực hiện các chương trình marketing, phối hợp với các bộ phận liên quan phục vụ khách hàng. Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do nhà hàng tổ chức hoặc liên kết tổ chức. Hướng dẫn nhân viên tuân thủ các quy định về an ninh, phòng cháy chữa cháy. Quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ quá trình làm việc. (Vệ sinh, bảo quản đúng nơi quy định, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng...) Đề xuất ghi nhận thành tích làm việc tốt của những nhân viên tích cực. Đánh giá, báo cáo kết quả làm việc của nhân sự cho quản lý. Thay mặt quản lý nhà hàng điều hành các cuộc họp giao ca. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhân viên làm việc trong bộ phận và tinh thần làm việc nhóm với các bộ phận khác. Làm các báo cáo theo quy định hay yêu cầu đột xuất của quản lý. Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công.
Thực hiện việc phân tích và đề xuất mua hàng.
Triển khai thực hiện các chương trình marketing, phối hợp với các bộ phận liên quan phục vụ khách hàng.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do nhà hàng tổ chức hoặc liên kết tổ chức.
Hướng dẫn nhân viên tuân thủ các quy định về an ninh, phòng cháy chữa cháy.
Quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ quá trình làm việc. (Vệ sinh, bảo quản đúng nơi quy định, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng...)
Đề xuất ghi nhận thành tích làm việc tốt của những nhân viên tích cực.
Đánh giá, báo cáo kết quả làm việc của nhân sự cho quản lý.
Thay mặt quản lý nhà hàng điều hành các cuộc họp giao ca.
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhân viên làm việc trong bộ phận và tinh thần làm việc nhóm với các bộ phận khác.
Làm các báo cáo theo quy định hay yêu cầu đột xuất của quản lý.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Am hiểu về lĩnh vực F&B là một lợi thế.
- Giao tiếp, đàm phán, và mang tính thuyết phục cao.
- Kỹ năng quản lý nhân sự hiệu quả, kỹ năng phân tích và kiểm soát chi phí nguyên vật liệu hiệu quả.
- Khả năng thích ứng với những thay đổi/điều chỉnh, kỹ năng phân tích về số liệu, tính toán và nghiên cứu/phân tích dữ liệu tốt.
- Sẵn sàng dành thời gian cho các công việc và đào tạo để phát triển hệ thống.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN đầy đủ và các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty. Lương tháng 13 theo chính sách công ty. Tháng nghỉ 4 ngày Thử việc 100%lương, phí phục vụ và tip. ký hợp đồng chính thức sẽ có thêm ngày phép năm. Bao cơm 2 bữa. Lễ Tết lương nhân 2 nhân 3.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN đầy đủ và các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.
Lương tháng 13 theo chính sách công ty.
Tháng nghỉ 4 ngày
Thử việc 100%lương, phí phục vụ và tip.
ký hợp đồng chính thức sẽ có thêm ngày phép năm.
Bao cơm 2 bữa.
Lễ Tết lương nhân 2 nhân 3.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9A Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

