Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1 Đường Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp ...và 2 địa điểm khác

A. Phát triển đội ngũ • Đề xuất tuyển dụng & trực tiếp tham gia phỏng vấn chọn lọc ứng viên tại nhà hàng. • Trực tiếp đào tạo và huấn luyện nhân viên tại nhà hàng theo hệ thống đào tạo (TDP) và phối hợp với FTM để tổ chức các buổi training tập trung của công ty. • Xây dựng kế hoạch phát triển bản thân (PDP) các thành viên trong nhà hàng và xây dựng đội ngũ kế thừa cho nhà hàng • Đề xuất với cấp trên và phòng nhân sự việc thăng bậc, thăng cấp với những nhân viên đã được huấn luyện đào tạo đầy đủ và hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ. • Kỷ luật và khiển trách nhân viên nếu nhân viên sai phạm hoặc cố ý sai phạm nhiều lần. • Vận hành theo tiêu chuẩn 3P & 3E. • Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn SIPOC. • Triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách, dự án mà công ty và/hoặc các phòng ban ban hành. • Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ pháp lý cần thiết để tiếp đón đoàn và các cơ quan ban ngành. B. Trải nghiệm khách hàng • Đảm bảo dịch vụ khách hàng xuất sắc theo tiêu chuẩn 3E & CXX. • Triển khai & áp dụng chương trình hội viên thân thiết dành cho khách hàng. • Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ thân thiết với khách hàng. • Chủ động đóng góp sáng kiến mang lại trải nghiệm khách hàng xuất sắc. • Trực tiếp giải quyết & giải trình các vấn đề liên quan đến phản hồi dịch vụ khách hàng. C. Doanh thu & Chi phí • Thiết lập mục tiêu kinh doanh tháng/quý/năm và lên kế hoạch thực hiện mục tiêu cụ thể. • Chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ các chi phí (COGs, COL, SE) theo mục tiêu đã được thiết lập. • Quản lý & chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại về tiền doanh thu (daily bank-in), tiền dự trữ tại nhà hàng (float & petty cash), các tài sản, CCDC công ty đã bàn giao. • Phân tích các chỉ số kinh doanh và đưa ra các quyết định nhằm cải thiện hiệu quả và hiệu suất trong quá trình vận hành kinh doanh. • Tham gia và/hoặc điều phối đội ngũ tham gia các kỳ kiểm kê, kiểm soát, đánh giá của liên phòng ban.
A. Phát triển đội ngũ
B. Trải nghiệm khách hàng
C. Doanh thu & Chi phí

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Quản Trị Nhà Hàng - Dịch vụ ăn uống hoặc những chuyên ngành liên quan.
• Có ít nhất từ 3-5 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí. Ưu tiên quản lý những chuỗi nhà hàng.
• Khả năng quản lý chi phí tốt ( PnL...). Am hiểu về về SAP, IPOS, Demand Forecasting...
• Kỹ năng quản lý/sắp xếp và đào tạo nhân viên.
• Có kỹ năng/kiến thức chuyên môn cao về FnB...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh: Lương cơ bản ( 15 - 25tr +++ ) + Phụ Cấp
• Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.
• Teambuilding
• Khám sức khỏe..

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 183 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

