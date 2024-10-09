Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng HỘ KINH DOANH GLOW BEER GARDEN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại HỘ KINH DOANH GLOW BEER GARDEN
- Bình Dương: Đường 30/04, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của nhà hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Xây dựng kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu và triển khai các chiến lược để đạt được mục tiêu đề ra
Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và đánh giá hiệu suất nhân viên
Quản lý tài chính: lập ngân sách, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh và các quy định pháp lý liên quan
Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác như bếp, bar, tiếp tân để đảm bảo hoạt động nhà hàng diễn ra suôn sẻ
Theo dõi xu hướng thị trường, đề xuất cải tiến menu và dịch vụ để nâng cao trải nghiệm khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của nhà hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Xây dựng kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu và triển khai các chiến lược để đạt được mục tiêu đề ra
Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và đánh giá hiệu suất nhân viên
Quản lý tài chính: lập ngân sách, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh và các quy định pháp lý liên quan
Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác như bếp, bar, tiếp tân để đảm bảo hoạt động nhà hàng diễn ra suôn sẻ
Theo dõi xu hướng thị trường, đề xuất cải tiến menu và dịch vụ để nâng cao trải nghiệm khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý nhà hàng trước đây
Có học về Quản trị Khách sạn, Nhà hàng hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức về quy trình vận hành nhà hàng, an toàn thực phẩm và dịch vụ khách hàng
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm quản lý nhà hàng
Có khả năng làm việc under pressure và giải quyết vấn đề hiệu quả
Ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp
Tại HỘ KINH DOANH GLOW BEER GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu suất công việc và doanh thu nhà hàng
Được đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo
Cơ hội thăng tiến trong hệ thống nhà hàng/khách sạn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building
Chế độ ăn uống tại nhà hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH GLOW BEER GARDEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI