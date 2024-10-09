Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng HỘ KINH DOANH GLOW BEER GARDEN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường 30/04, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của nhà hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng Xây dựng kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu và triển khai các chiến lược để đạt được mục tiêu đề ra Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và đánh giá hiệu suất nhân viên Quản lý tài chính: lập ngân sách, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh và các quy định pháp lý liên quan Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách hàng Phối hợp với các bộ phận khác như bếp, bar, tiếp tân để đảm bảo hoạt động nhà hàng diễn ra suôn sẻ Theo dõi xu hướng thị trường, đề xuất cải tiến menu và dịch vụ để nâng cao trải nghiệm khách hàng Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý nhà hàng trước đây Có học về Quản trị Khách sạn, Nhà hàng hoặc các ngành liên quan Có kiến thức về quy trình vận hành nhà hàng, an toàn thực phẩm và dịch vụ khách hàng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm quản lý nhà hàng Có khả năng làm việc under pressure và giải quyết vấn đề hiệu quả Ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp

Tại HỘ KINH DOANH GLOW BEER GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng theo hiệu suất công việc và doanh thu nhà hàng Được đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo Cơ hội thăng tiến trong hệ thống nhà hàng/khách sạn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building Chế độ ăn uống tại nhà hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH GLOW BEER GARDEN

