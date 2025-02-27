Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG NGUYÊN TOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nice Building, 467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo ĐA NỀN TẢNG (Facebook, Tiktok, Sàn TMĐT,...): mục tiêu, ngân sách

Lên ý tưởng content ads, video, hình ảnh quảng cáo, Langdingpage

Thiết lập và tối ưu quảng cáo:

Xây dựng và quản lý tài khoản quảng cáo, tạo chiến dịch, nhóm quảng cáo, và mẫu quảng cáo.

Điều chỉnh và tối ưu hóa ngân sách , đối tượng mục tiêu, nội dung quảng cáo và thời gian chạy quảng cáo

Xử lý các vấn đề phát sinh như quảng cáo bị từ chối, tài khoản bị khóa, hoặc chi phí vượt mức dự kiến

Phân tích hiệu quả và báo cáo

Tổng hợp và phân tích hiệu quả chiến dịch định kỳ theo yêu cầu

So sánh các chỉ số với KPI đã đề ra để đánh giá mức độ thành công

Đưa ra các đề xuất cải thiện cho chiến dịch tiếp theo dựa trên dữ liệu và xu hướng

Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam, <35 tuổi

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, báo chí,..

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo đa nền tảng, ưu tiên mạnh về TikTok Ads.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc trong công ty Logistics, Kho bãi,...

Am hiểu về các mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube...)

Có khả năng phân tích số liệu, báo cáo

Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, có thu nhập cao và thăng tiến

Sử dụng các công cụ AI, Canva, Capcut...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG NGUYÊN TOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12.000.000 - 16.000.000đ (thỏa thuận)

Xét Review tăng lương: theo hiệu suất công việc hoặc tăng lương định kỳ 6T/1 năm/1 lần.

Phúc lợi cạnh tranh: Thưởng nóng, lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết/theo hiệu quả công việc; đóng BHXH theo Quy định của Nhà nước; nghỉ lễ/ tết/ nghỉ phép theo quy định nhà nước; sinh nhật nhân viên/con nhân viên viên, Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party....

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, hòa đồng, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG NGUYÊN TOÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin