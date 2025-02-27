Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG NGUYÊN TOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG NGUYÊN TOÀN
- Hồ Chí Minh: Nice Building, 467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo ĐA NỀN TẢNG (Facebook, Tiktok, Sàn TMĐT,...): mục tiêu, ngân sách
Lên ý tưởng content ads, video, hình ảnh quảng cáo, Langdingpage
Thiết lập và tối ưu quảng cáo:
Xây dựng và quản lý tài khoản quảng cáo, tạo chiến dịch, nhóm quảng cáo, và mẫu quảng cáo.
Điều chỉnh và tối ưu hóa ngân sách , đối tượng mục tiêu, nội dung quảng cáo và thời gian chạy quảng cáo
Xử lý các vấn đề phát sinh như quảng cáo bị từ chối, tài khoản bị khóa, hoặc chi phí vượt mức dự kiến
Phân tích hiệu quả và báo cáo
Tổng hợp và phân tích hiệu quả chiến dịch định kỳ theo yêu cầu
So sánh các chỉ số với KPI đã đề ra để đánh giá mức độ thành công
Đưa ra các đề xuất cải thiện cho chiến dịch tiếp theo dựa trên dữ liệu và xu hướng
Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, báo chí,..
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo đa nền tảng, ưu tiên mạnh về TikTok Ads.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc trong công ty Logistics, Kho bãi,...
Am hiểu về các mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube...)
Có khả năng phân tích số liệu, báo cáo
Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, có thu nhập cao và thăng tiến
Sử dụng các công cụ AI, Canva, Capcut...
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG NGUYÊN TOÀN Thì Được Hưởng Những Gì
Xét Review tăng lương: theo hiệu suất công việc hoặc tăng lương định kỳ 6T/1 năm/1 lần.
Phúc lợi cạnh tranh: Thưởng nóng, lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết/theo hiệu quả công việc; đóng BHXH theo Quy định của Nhà nước; nghỉ lễ/ tết/ nghỉ phép theo quy định nhà nước; sinh nhật nhân viên/con nhân viên viên, Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party....
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, hòa đồng, vui vẻ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG NGUYÊN TOÀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI