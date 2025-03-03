Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

在商务谈判、会议等场景中承担中越现场口译，准确传达双方观点与信息。

用越南语通过电话、邮件等与越南客户及合作伙伴日常沟通，处理咨询。

Giao Tiếp và Điều Hòa Ngôn Ngữ

Trong các trường hợp đàm phán thương mại, hội nghị, đảm nhận phiên dịch hiện trường giữa Trung Quốc và Việt Nam, truyền đạt chính xác quan điểm và thông tin của cả hai bên.

Sử dụng tiếng Việt thông qua điện thoại, email để giao tiếp hàng ngày với khách hàng và đối tác Việt Nam, xử lý thắc mắc.

负责公司文件、合同等中越互译，确保译文忠实、通顺、格式规范。

校对审核译文，检查语法、术语等问题，必要时与相关部门沟通确认。

Xử Lý Dịch Văn Bản

Chịu trách nhiệm dịch giữa tiếng Trung và tiếng Việt cho tài liệu, hợp đồng của công ty, đảm bảo bản dịch trung thực, ngữ pháp trôi chảy và định dạng chuẩn.

Soát chép và kiểm tra bản dịch, kiểm tra lỗi ngữ pháp, thuật ngữ, liên lạc với bộ phận liên quan để xác nhận khi cần thiết.

协助业务部门开展越南市场工作，如翻译整理调研资料，为制定越南市场策略提供信息。

参与越南业务项目执行，跟进进度，解决因语言和文化差异产生的问题。

收集越南市场动态、行业政策法规等信息，翻译整理成报告供公司决策参考。

Hỗ Trợ và Giúp Đỡ Kinh Doanh

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh triển khai công việc liên quan đến thị trường Việt Nam, như dịch và sắp xếp tài liệu nghiên cứu, cung cấp thông tin cho việc định chiến lược thị trường Việt Nam.

Tham gia thực hiện dự án kinh doanh Việt Nam, theo dõi tiến độ, giải quyết vấn đề do sự khác biệt ngôn ngữ và văn hóa.

Thu thập thông tin về xu hướng thị trường Việt Nam, chính sách và luật lệ ngành, dịch và sắp xếp thành báo cáo cho cấp lãnh đạo quyết định công ty tham khảo.