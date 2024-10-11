Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trang Trại Thanh Hà tại - Khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5, Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Lập kế hoạch gieo trồng: Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm và báo cáo lên Ban giám đốc.

2. Chịu trách nhiệm kỹ thuật canh tác: Trồng cây hàng tuần ;Thu hoạch ; Phun thuốc.

3. Quản lý công nhân và công nhật để hoàn thành tiến độ công việc hiệu quả

• Kiểm tra số lượng công nhân để kịp thời điều phối công nhân giữa các nhóm để hoàn thành tốt công việc trong ngày.

• Quan sát, điều khiển mọi hoạt động của công nhân và công nhật trong phạm vi sản xuất để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất Của BGĐ đề ra

• Một tháng họp công nhân một lần để đánh giá tình hình làm việc của công nhân, nhắc nhở công nhân tuân thủ nội qui công ty đề ra.

4. Theo dõi, ghi chép và xử lý số liệu: Gieo trồng, thu hoạch , quản lý nhân công , phân bón, thuốc BVTV, vật tư... để phục vụ cho mục đích sản xuất và kinh doanh của công ty.

5. Huấn luyện thường xuyên cho công nhân, đặc biệt là tổ trưởng để công việc được tiến hành tốt hơn.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có trình độ Đại Học, có kiến thức căn bản về nông nghiệp, sinh học, ưu tiến tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp. Trường hợp ứng viên có kinh nghiệm và kiến thức thì không yêu cầu nền tảng học vấn cao.

• Có khả năng sử dụng word, excel.

• Có khả năng quản lý điều hành khoảng 12 người trở lên.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý trang trại.

• Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp với loại cây trồng. Có thêm kinh nghiệm chăn nuôi là lợi thế đặc biệt;

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20 triệu - 25 triệu / tháng (tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm và kỹ năng)

- Các chính sách phúc lợi khác theo quy định luật Việt Nam

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Các chế độ khác trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin