Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 212 - 214 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các bước nghiên cứu và phân tích, từ đó lập kế hoạch triển khai tổng thể, định hướng chiến lược triển khai cho dự án

Lập kế hoạch thực hiện nhằm triển khai chiến lược, bao gồm các hoạt động trên sàn TMĐT, các hoạt động Marketing, content, hoạt động đa kênh,...

Điều phối các hoạt động để thực hiện thành công dự án đảm bảo kế hoạch.

Theo sát kế hoạch kinh doanh và marketing của dự án để lên chương trình bán hàng phù hợp.

Theo dõi tình hình doanh thu, tồn kho, lợi nhuận,... để có kế hoạch phù hợp cho mục tiêu đề ra.

Tham gia vào các team chuyên môn trong quá trình vận hành kế hoạch, đảm bảo hiệu quả cao nhất về kết quả và chi phí;

Điều chỉnh, cải tiến luồng công việc, quy trình trong các dự án để tăng hiệu quả làm việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học các nhóm ngành Kinh Tế, Quản trị kinh doanh, Marketing,...

Có kiến thức vững và tư duy hiệu quả về Marketing: thương hiệu, sản phẩm, truyền thông quảng cáo, bán hàng và Thương mại điện tử;

Có khả năng lập kế hoạch tổng thể dự án.

Khả năng làm việc nhóm & cá nhân tốt.

Kỹ năng tổ chức công việc tốt.

Có kiến thức về xã hội tốt, nhạy bén với xu hướng thị trường. Tư duy logic, có năng lực đánh giá vấn đề và đưa ra giải pháp.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 8.000.00-12.000.000, tùy theo năng lực.

Thưởng theo kết quả kinh doanh dự án.

Thưởng theo năng lực và tiến độ chất lượng công việc được giao.

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Sinh hoạt tháng, quý, năm: teambuilding, du lịch theo lịch đã ấn định sẵn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY

