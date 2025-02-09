Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 212

- 214 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các bước nghiên cứu và phân tích, từ đó lập kế hoạch triển khai tổng thể, định hướng chiến lược triển khai cho dự án
Lập kế hoạch thực hiện nhằm triển khai chiến lược, bao gồm các hoạt động trên sàn TMĐT, các hoạt động Marketing, content, hoạt động đa kênh,...
Điều phối các hoạt động để thực hiện thành công dự án đảm bảo kế hoạch.
Theo sát kế hoạch kinh doanh và marketing của dự án để lên chương trình bán hàng phù hợp.
Theo dõi tình hình doanh thu, tồn kho, lợi nhuận,... để có kế hoạch phù hợp cho mục tiêu đề ra.
Tham gia vào các team chuyên môn trong quá trình vận hành kế hoạch, đảm bảo hiệu quả cao nhất về kết quả và chi phí;
Điều chỉnh, cải tiến luồng công việc, quy trình trong các dự án để tăng hiệu quả làm việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học các nhóm ngành Kinh Tế, Quản trị kinh doanh, Marketing,...
Có kiến thức vững và tư duy hiệu quả về Marketing: thương hiệu, sản phẩm, truyền thông quảng cáo, bán hàng và Thương mại điện tử;
Có khả năng lập kế hoạch tổng thể dự án.
Khả năng làm việc nhóm & cá nhân tốt.
Kỹ năng tổ chức công việc tốt.
Có kiến thức về xã hội tốt, nhạy bén với xu hướng thị trường. Tư duy logic, có năng lực đánh giá vấn đề và đưa ra giải pháp.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 8.000.00-12.000.000, tùy theo năng lực.
Thưởng theo kết quả kinh doanh dự án.
Thưởng theo năng lực và tiến độ chất lượng công việc được giao.
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Sinh hoạt tháng, quý, năm: teambuilding, du lịch theo lịch đã ấn định sẵn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 212-214 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

