Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động của căn tin, đảm bảo cung cấp dịch vụ ăn uống chất lượng . Lên kế hoạch, đặt hàng, kiểm soát nguyên vật liệu, thực phẩm cho căn tin. Quản lý, đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong căn tin, phân công công việc phù hợp với năng lực của từng người. Kiểm soát chất lượng món ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, sắp xếp, bố trí khu vực căn tin. Theo dõi, quản lý chi phí hoạt động của căn tin, báo cáo tình hình hoạt động của căn tin cho cấp trên. Tham gia các hoạt động của công ty liên quan đến lĩnh vực ẩm thực.

Quản lý hoạt động của căn tin, đảm bảo cung cấp dịch vụ ăn uống chất lượng .

Lên kế hoạch, đặt hàng, kiểm soát nguyên vật liệu, thực phẩm cho căn tin.

Quản lý, đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong căn tin, phân công công việc phù hợp với năng lực của từng người.

Kiểm soát chất lượng món ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, sắp xếp, bố trí khu vực căn tin.

Theo dõi, quản lý chi phí hoạt động của căn tin, báo cáo tình hình hoạt động của căn tin cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động của công ty liên quan đến lĩnh vực ẩm thực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kỹ năng quản lý nhóm, kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng quản lý con người, kỹ năng xây dựng đội nhóm. Nắm vững kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, hòa đồng, nhiệt tình. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng quản lý nhóm, kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng quản lý con người, kỹ năng xây dựng đội nhóm.

Nắm vững kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, hòa đồng, nhiệt tình.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM THÀNH ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin