Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý

Phối hợp với các Phòng liên quanvà Đối tác trong việc soạn mẫu Hợp đồng cụ thể, Hợp đồng Khung, Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng bảo đảm. Phụ trách việc soạn thảo các quy trình, quy định đối với các nghiệp vụ của Nhóm chức năng TNGDTTTC phụ trách. Tính toán hiệu quả kinh doanh về mặt kế toán đối với các nghiệp vụ phụ trách. Thực hiện các công việc liên quan dự phòng giảm giá, dự phòng rủi ro tín dụng đối với các nghiệp vụ phụ trách. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, chuyển khoản chứng khoán, phong tỏa/ giải tỏa GTCG. Theo dõi đối chiếu các tài khoản trái phiếu, cổ phiếu và thanh toán mở tại các công ty môi giới chứng khoán, Ngân hàng nhà nước. Phụ trách cung cấp và giải trình số liệu định kỳ theo yêu cầu của Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Thanh tra Ngân hàng nhà nước. Kiểm tra Hồ sơ pháp lý của Đối tác theo quy định pháp luật, Văn bản ủy quyền ký hợp đồng. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến nghiệp vụ phụ trách. Phối hợp với các Phòng có liên quan xây dựng chương trình cho các nghiệp vụ mới. Tham gia quản lý các dự án/ kế hoạch hành động/cải tiến chương trình Finacle Treasury. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.
Phối hợp với các Phòng liên quanvà Đối tác trong việc soạn mẫu Hợp đồng cụ thể, Hợp đồng Khung, Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng bảo đảm.
Phụ trách việc soạn thảo các quy trình, quy định đối với các nghiệp vụ của Nhóm chức năng TNGDTTTC phụ trách.
Tính toán hiệu quả kinh doanh về mặt kế toán đối với các nghiệp vụ phụ trách.
Thực hiện các công việc liên quan dự phòng giảm giá, dự phòng rủi ro tín dụng đối với các nghiệp vụ phụ trách.
Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, chuyển khoản chứng khoán, phong tỏa/ giải tỏa GTCG.
Theo dõi đối chiếu các tài khoản trái phiếu, cổ phiếu và thanh toán mở tại các công ty môi giới chứng khoán, Ngân hàng nhà nước.
Phụ trách cung cấp và giải trình số liệu định kỳ theo yêu cầu của Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Thanh tra Ngân hàng nhà nước.
Kiểm tra Hồ sơ pháp lý của Đối tác theo quy định pháp luật, Văn bản ủy quyền ký hợp đồng.
Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến nghiệp vụ phụ trách.
Phối hợp với các Phòng có liên quan xây dựng chương trình cho các nghiệp vụ mới.
Tham gia quản lý các dự án/ kế hoạch hành động/cải tiến chương trình Finacle Treasury.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Toán - Tin, Kinh tế thống kê,... hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương tự, có liên quan. Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: Có kiến thức nâng cao về hệ thống thông tin Ngân hàng, hệ cơ sở dữ liệu Oracle, My SQL, có khả năng phân tích số liệu, nắm vững các nghiệp vụ ngân hàng như Tiền Gửi, Tiền Vay, Thanh toán quốc tế, chuyển tiền Swift,.. Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng liên quan đến hệ thống thông tin Ngân hàng, triển khai CoreBanking, triển khai hệ thống báo cáo QTKD - MIS, triển khai datawarehouse, CRM,...
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Toán - Tin, Kinh tế thống kê,... hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương tự, có liên quan.
Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: Có kiến thức nâng cao về hệ thống thông tin Ngân hàng, hệ cơ sở dữ liệu Oracle, My SQL, có khả năng phân tích số liệu, nắm vững các nghiệp vụ ngân hàng như Tiền Gửi, Tiền Vay, Thanh toán quốc tế, chuyển tiền Swift,..
Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng liên quan đến hệ thống thông tin Ngân hàng, triển khai CoreBanking, triển khai hệ thống báo cáo QTKD - MIS, triển khai datawarehouse, CRM,...

Quyền Lợi

Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực. Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ. Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao. Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ... Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày Phụ cấp điện thoại theo quy định
Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực.
Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.
Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao.
Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ...
Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người
Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày
Phụ cấp điện thoại theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

