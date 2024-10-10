Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển mối quan hệ đối tác:

Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với đối tác. Đàm phán và thương lượng về chương trình khuyến mãi, chính sách giá, cũng như các thỏa thuận khác nhằm tối ưu hóa lợi ích cho cả hai bên. Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác, đảm bảo sự hài lòng của đối tác. 2. Lập kế hoạch kinh doanh: Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết cho từng Key Account, bao gồm danh mục SKU phân phối, mục tiêu doanh số, chương trình khuyến mãi và các hoạt động hỗ trợ bán hàng.kế hoạch kinh doanh chi tiết cho từng Key Account, bao gồm các SKU sẽ vào hệ thống, mục tiêu doanh số, chương trình khuyến mãi, và các hoạt động hỗ trợ bán hàng. Triển khai kế hoạch: Thực hiện các hoạt động theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số và thúc đẩy tăng trưởng. Phân tích và đánh giá: Theo dõi, phân tích hiệu quả của các hoạt động và chương trình khuyến mãi, đưa ra các đề xuất điều chỉnh phù hợp để tối ưu hóa kết quả. 3. Quản lý danh mục sản phẩm: Lựa chọn sản phẩm phù hợp theo từng hệ thống bán hàng, đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường và khách hàng mục tiêu. Quản lý và tối ưu hóa trưng bày sản phẩm tại các siêu thị điện máy, đảm bảo sản phẩm được sắp xếp hấp dẫn và hiệu quả nhằm thu hút khách hàng. Giám sát và quản lý hàng tồn kho, đảm bảo duy trì lượng hàng phù hợp để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. 4. Phối hợp và hỗ trợ: Hợp tác chặt chẽ với các phòng ban liên quan như bộ phận mua hàng, marketing và logistics, nhằm đảm bảo quy trình kinh doanh vận hành trôi chảy và hiệu quả. Hỗ trợ Key Account: Cung cấp thông tin, hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của Key Account. 5. Báo cáo và phân tích Báo cáo định kỳ: Thực hiện báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, hiệu quả hoạt động và các vấn đề phát sinh để cung cấp thông tin cho cấp trên. Phân tích thị trường: Theo dõi và phân tích các xu hướng thị trường cũng như hoạt động của đối thủ cạnh tranh nhằm đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing hoặc Quản trị Kinh doanh. Kinh nghiệm: Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và quản lý Key Account, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành điện máy. Kỹ năng: Kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp và thuyết trình tốt. Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả. Sử dụng công nghệ: Thành thạo các phần mềm văn phòng. Khả năng làm việc: Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả trong đội nhóm. Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, tự tin và quyết đoán. Năng lực phân tích: Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin. Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp mức lương hấp dẫn, được thỏa thuận theo năng lực. Nhiều cơ hội phát triển cá nhân và thăng tiến lên các vị trí quản lý sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ và hiểu biết về Tập đoàn. Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật. Thưởng thành tích: Các khoản thưởng cho thành tích hàng năm và thưởng vượt trội theo mục tiêu đã đề ra. Môi trường làm việc trẻ trung, với văn hóa coi trọng con người và nhiều cơ hội học hỏi phát triển. Các chương trình nghỉ mát, du lịch và teambuilding hàng năm theo chính sách của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.