Tuyển Quản lý CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
- Hồ Chí Minh: Số 41A, Đường số 5A, Khu cư xá Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát camera về việc tuân thủ quy trình, quy định về tác phong làm việc và tốc độ lái xe của tài xế
Giám sát định vị của tài xế (thời gian lái xe, tốc độ,..)
Chụp hình, lưu trữ và gửi các hành vi không chuẩn trong quá trình vận chuyển hàng của tài xế một cách chính xác và đầy đủ
Liên hệ với Quản lý để phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý triệt để các lỗi vi phạm
Theo dõi việc nhập app smartlog hoặc hệ thống tương đương, đào tạo hỗ trợ các vấn đề xảy ra khi sử dụng app
Theo dõi, giám sát và chấm công phụ xế
Thống kê các lỗi vi phạm của tài xế
Theo dõi và nhắc nhở việc Bảo trì-Bảo dưỡng định kỳ xe
Thực hiện kiểm tra nhiệt độ thùng lạnh định kỳ
Theo dõi việc gửi hình ảnh khi làm hàng của tài xế
Đề xuất hoặc thực hiện theo kế hoạch từ Quản lý trực tiếp các chương trình/biện pháp kiểm soát khác nhau để nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm soát
Thực hiện báo cáo theo quy định
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý cấp trên
Tiếp nhận và giải đáp khiếu nại, phản hồi của khách hàng khi xe xảy ra các sự cố trong quá trình vận chuyển
Tập huấn, hướng dẫn tài xế về quy định an toàn trong kho/ nhà máy khách hàng, các quy định lái xe an toàn, quy định công ty liên quan đến đội xe
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý xe, điều xe,….
Tại CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi thử việc
- Thưởng cuối năm, thâm niên, lễ Tết,...
- Review lương 6 tháng/ lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI