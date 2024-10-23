Tuyển Quản lý CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Giám sát camera về việc tuân thủ quy trình, quy định về tác phong làm việc và tốc độ lái xe của tài xế Giám sát định vị của tài xế (thời gian lái xe, tốc độ,..) Chụp hình, lưu trữ và gửi các hành vi không chuẩn trong quá trình vận chuyển hàng của tài xế một cách chính xác và đầy đủ Liên hệ với Quản lý để phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý triệt để các lỗi vi phạm Theo dõi việc nhập app smartlog hoặc hệ thống tương đương, đào tạo hỗ trợ các vấn đề xảy ra khi sử dụng app Theo dõi, giám sát và chấm công phụ xế Thống kê các lỗi vi phạm của tài xế Theo dõi và nhắc nhở việc Bảo trì-Bảo dưỡng định kỳ xe Thực hiện kiểm tra nhiệt độ thùng lạnh định kỳ Theo dõi việc gửi hình ảnh khi làm hàng của tài xế Đề xuất hoặc thực hiện theo kế hoạch từ Quản lý trực tiếp các chương trình/biện pháp kiểm soát khác nhau để nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm soát Thực hiện báo cáo theo quy định Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý cấp trên Tiếp nhận và giải đáp khiếu nại, phản hồi của khách hàng khi xe xảy ra các sự cố trong quá trình vận chuyển Tập huấn, hướng dẫn tài xế về quy định an toàn trong kho/ nhà máy khách hàng, các quy định lái xe an toàn, quy định công ty liên quan đến đội xe

Giám sát camera về việc tuân thủ quy trình, quy định về tác phong làm việc và tốc độ lái xe của tài xế

Giám sát định vị của tài xế (thời gian lái xe, tốc độ,..)

Chụp hình, lưu trữ và gửi các hành vi không chuẩn trong quá trình vận chuyển hàng của tài xế một cách chính xác và đầy đủ

Liên hệ với Quản lý để phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý triệt để các lỗi vi phạm

Theo dõi việc nhập app smartlog hoặc hệ thống tương đương, đào tạo hỗ trợ các vấn đề xảy ra khi sử dụng app

Theo dõi, giám sát và chấm công phụ xế

Thống kê các lỗi vi phạm của tài xế

Theo dõi và nhắc nhở việc Bảo trì-Bảo dưỡng định kỳ xe

Thực hiện kiểm tra nhiệt độ thùng lạnh định kỳ

Theo dõi việc gửi hình ảnh khi làm hàng của tài xế

Đề xuất hoặc thực hiện theo kế hoạch từ Quản lý trực tiếp các chương trình/biện pháp kiểm soát khác nhau để nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm soát

Thực hiện báo cáo theo quy định

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý cấp trên

Tiếp nhận và giải đáp khiếu nại, phản hồi của khách hàng khi xe xảy ra các sự cố trong quá trình vận chuyển

Tập huấn, hướng dẫn tài xế về quy định an toàn trong kho/ nhà máy khách hàng, các quy định lái xe an toàn, quy định công ty liên quan đến đội xe