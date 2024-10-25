Tuyển Quản lý Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô F3, Đường số 10, KCN cơ khí ô tô Tp.Hồ Chí Minh, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành, quản lý mọi hoạt động trong xưởng sản xuất sữa, bao gồm cả lao động và máy móc thiết bị. Chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy định của xưởng, nhà máy/công ty về quản lý lao động, quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp, ... Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm thuộc xưởng quản lý. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tiến độ công việc đảm bảo đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất, đúng quy trình công nghệ, đúng chất lượng theo quy định. Tổ chức phân công, giao việc cho các tổ trong xưởng quản lý, đảm bảo sử dụng cân đối, tối ưu máy móc, nhân lực và nguyên vật liệu. Phát hiện và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh về máy móc và nhân lực trong quá trình sản xuất đảm bảo hoàn thành tiến độ, kế hoạch được giao. Nghiên cứu và đề xuất các phương án, giải pháp nâng cao hiệu suất sản xuất, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch. Đảm bảo và tạo môi trường làm việc an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ tại xưởng Phát hiện, lựa chọn và đào tạo kịp thời, định hướng phát triển cho những nhân sự có tâm, năng lực và khả năng quản lý để làm nguồn cho những vị trí chủ chốt Tổ chức họp (họp cá nhân, họp tổ, ...), triển khai, sinh hoạt khi cần thiết. Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ rõ ràng, đoàn kết nội bộ sản xuất Tổ chức đánh giá, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tại xưởng, ghi nhận và đánh giá khách quan tình hình nhân sự để kịp thời khen thưởng hoặc kỷ luật. Đảm bảo việc áp dụng và tuân thủ thực hiện hệ thống ISO 22000, HACCP, 5S.
Điều hành, quản lý mọi hoạt động trong xưởng sản xuất sữa, bao gồm cả lao động và máy móc thiết bị.
Chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy định của xưởng, nhà máy/công ty về quản lý lao động, quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp, ...
Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm thuộc xưởng quản lý.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tiến độ công việc đảm bảo đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất, đúng quy trình công nghệ, đúng chất lượng theo quy định.
Tổ chức phân công, giao việc cho các tổ trong xưởng quản lý, đảm bảo sử dụng cân đối, tối ưu máy móc, nhân lực và nguyên vật liệu.
Phát hiện và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh về máy móc và nhân lực trong quá trình sản xuất đảm bảo hoàn thành tiến độ, kế hoạch được giao.
Nghiên cứu và đề xuất các phương án, giải pháp nâng cao hiệu suất sản xuất, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch.
Đảm bảo và tạo môi trường làm việc an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ tại xưởng
Phát hiện, lựa chọn và đào tạo kịp thời, định hướng phát triển cho những nhân sự có tâm, năng lực và khả năng quản lý để làm nguồn cho những vị trí chủ chốt
Tổ chức họp (họp cá nhân, họp tổ, ...), triển khai, sinh hoạt khi cần thiết. Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ rõ ràng, đoàn kết nội bộ sản xuất
Tổ chức đánh giá, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tại xưởng, ghi nhận và đánh giá khách quan tình hình nhân sự để kịp thời khen thưởng hoặc kỷ luật.
Đảm bảo việc áp dụng và tuân thủ thực hiện hệ thống ISO 22000, HACCP, 5S.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa chuyên ngành tự động hóa, công nghệ thực phẩm Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm Là Nam sức khỏe tốt,cầu tiến,tính kỷ luật cao Tuân thủ Nôi quy,quy trình làm việc Cẩn thận, sáng tạo,có kỹ năng điều khiển máy móc thiết bị
Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa chuyên ngành tự động hóa, công nghệ thực phẩm
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm
Là Nam sức khỏe tốt,cầu tiến,tính kỷ luật cao
Tuân thủ Nôi quy,quy trình làm việc
Cẩn thận, sáng tạo,có kỹ năng điều khiển máy móc thiết bị

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận theo năng lực, được phụ cấp ăn trưa tại nhà máy, làm đủ 12 tháng thưởng 30tr - Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp. - Được công ty đào tạo nâng cao chuyên môn, tay nghề. - Các chế độ chính sách BHYT - BHXH được thực hiện theo quy định của Nhà nước. - Được hỗ trợ tiền ăn, tiền ăn ca. - Được thưởng lễ, tết,
- Được công ty đào tạo nâng cao chuyên môn, tay nghề.
- Được đào tạo và hướng dẫn trước khi giao việc
- Làm việc 8 tiếng/ngày từ Thứ 2–Thứ 7
- Các ngày nghỉ theo Luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

