Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần QL – VH – KT BĐS Hà Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần QL – VH – KT BĐS Hà Đô
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần QL – VH – KT BĐS Hà Đô

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo các cam kết bằng văn bản với CĐT/ BQT/ Cư dân được thực hiện đúng & đầy đủ. (Các yêu cầu của khách hàng/ CĐT/ BQT được thực hiện đầy đủ, đúng hạn).
Tiếp nhận, phản hồi & xử lý ý kiến/ khiếu nại đảm bảo sự phản hồi trong vòng 24 giờ và xử lý hiệu quả sau khi tiếp nhận từ các kênh: thông qua App Cyhome, group cộng đồng chính thống hoặc trực tiếp tại BQL, phiếu đóng góp ý kiến.
Lập kế hoạch dự trù ngân sách hoạt động hằng năm và quản lý ngân sách nguồn thu – Chi phí hằng tháng của Ban QLTN.
Đảm bảo công tác quản lý vận hành nhân sự và hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng của tòa nhà được an toàn không xảy ra sự số.
Đảm bảo thực hiện chốt quỹ tiền mặt và gửi biên bản chốt quỹ mỗi ngày báo cáo về Phòng ban Công ty Hà Đô PM.
Giám sát việc duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật định kỳ nhằm duy trì tòa nhà trong điều kiện tốt nhất.
Kiểm soát tình hình tiêu thụ điện công cộng, nước công cộng, vật tư vệ sinh tại BQL và chung cư.
Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ nhân sự tại chỗ và nhân sự kế thừa.
Giám sát đảm bảo số lượng nhân sự, chất lượng nhân sự: tác phong, thái độ, hình ảnh, thực thi tuân thủ các quy trình & quy định của Công ty.
Giám sát việc tuân thủ chấp hành Nội quy, quy định, quy trình hoạt động vận hành, quản lý bao gồm các quy trình liên quan đến khách thuê, cư dân.
Tổ chức lựa chọn, quản trị Hợp Đồng dịch vụ và giám sát thực hiện hợp đồng đối với các dịch vụ thuê ngoài phục vụ công tác quản lý tòa nhà.
Tổ chức đào tạo hoặc yêu cầu các nhà thầu cung ứng dịch vụ cho Toà nhà tổ chức đào tạo nghiệp vụ dịnh kỳ mỗi quý: bảo vệ, vệ sinh.. theo kế hoạch.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác CSKH và các vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương.
Kiểm tra và kiểm soát nội dung, thời hạn và nội dung thanh toán các Hợp đồng kinh tế (quảng cáo, dịch vụ, thầu phụ........) tại dự án đảm bảo được thanh toán đúng hạn. Giải quyết các vướng mắc, yêu cầu của khách hàng, cư dân liên quan đến hoạt động của Tòa nhà.
Thực hiện báo cáo tuần/tháng/quý/năm đúng hạn, đầy đủ theo quy định của công ty gửi đến đối tác.
Tổ chức các hội nghị của Tòa nhà và các sự kiện liên quan hoạt động tòa nhà.
Lập, nộp và kiểm soát việc lưu trữ hồ sơ công việc của các thành viên thuộc BQL theo quy định, quy trình của công ty, Quy định của Ban quản lý tòa nhà.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật; Kỹ sư điện, Xây dựng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà/ chung cư, trong đó có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý vận hành tòa nhà, chứng chỉ PCCC, An toàn lao động còn thời hạn.
Nam/nữ tuổi: 27 – 40.
Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến quản lý vận hành chung cư, bất động sản, xây dựng, nhà ở,..... các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
Tiếng Anh cơ bản & kỹ năng nghiệp vụ tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần QL – VH – KT BĐS Hà Đô Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn và chính sách đãi ngộ cạnh tranh (thỏa thuận).
• Xét tăng lương định kỳ hằng năm.
• Lương tháng 13, thưởng KPI năm, thưởng Lễ, Tết,...
• Tham gia BHXH đầy đủ theo luật.
• Nghỉ mát hàng năm, tham dự Team building, sự kiện, lễ hội hàng năm của Công ty.
• Khám sức khỏe định kỳ.
• Phụ cấp đồng phục.
• Tham dự các khóa đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài của Công ty.
• Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần QL – VH – KT BĐS Hà Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần QL – VH – KT BĐS Hà Đô

Công ty Cổ phần QL – VH – KT BĐS Hà Đô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà South Building, số 60 Trường Sơn, phường 02, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

