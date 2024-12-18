Tuyển Quản lý Công ty TNHH Lock & Lock HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Lock & Lock HCM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp thực hiện các công việc bày biện, sắp xếp hàng hóa trong và ngoài cửa hàng.
Giám sát vệ sinh sản phẩm và không gian cửa hàng nhằm đảm bảo sự sạch sẽ, ngăn nắp.
Phối hợp cùng các quản lý để phân bổ hợp lý lượng hàng hóa giữa các cửa hàng.
Đảm bảo sự đồng bộ, quy chuẩn và tính thẩm mỹ của hình ảnh thương hiệu trong hệ thống cửa hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng các chuyên ngành marketing, mỹ thuật liên quan. Hoặc có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trị tương đương.
Có kinh nghiệm trưng bày sản phẩm bán lẻ.
Trung thực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc.
Tiếng Anh giao tiếp
Tại Công ty TNHH Lock & Lock HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ khen thưởng (Incentive) tùy theo tình hình kinh doanh và thành tích công việc
Đăng ký 3 loại bảo hiểm cơ bản, phụ cấp đi lại nghỉ phép hiếu hỉ
Đăng ký báo hiểm trọn gói cho nhân viên làm việc trên 3 năm
Đăng ký 1 ngày nghỉ /tuần
Khám sức khỏe 1 năm/ 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lock & Lock HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
