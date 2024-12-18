Tuyển Quản lý Công ty TNHH Lock & Lock HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp thực hiện các công việc bày biện, sắp xếp hàng hóa trong và ngoài cửa hàng.

Giám sát vệ sinh sản phẩm và không gian cửa hàng nhằm đảm bảo sự sạch sẽ, ngăn nắp.

Phối hợp cùng các quản lý để phân bổ hợp lý lượng hàng hóa giữa các cửa hàng.

Đảm bảo sự đồng bộ, quy chuẩn và tính thẩm mỹ của hình ảnh thương hiệu trong hệ thống cửa hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng các chuyên ngành marketing, mỹ thuật liên quan. Hoặc có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trị tương đương.

Có kinh nghiệm trưng bày sản phẩm bán lẻ.

Trung thực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc.

Tiếng Anh giao tiếp

Tại Công ty TNHH Lock & Lock HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ khen thưởng (Incentive) tùy theo tình hình kinh doanh và thành tích công việc

Đăng ký 3 loại bảo hiểm cơ bản, phụ cấp đi lại nghỉ phép hiếu hỉ

Đăng ký báo hiểm trọn gói cho nhân viên làm việc trên 3 năm

Đăng ký 1 ngày nghỉ /tuần

Khám sức khỏe 1 năm/ 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lock & Lock HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin