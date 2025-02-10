Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, thỏa thuận khi trao đổi công việc. - Được đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, .... Theo quy định của Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo - hiểm y tế và các quy định khác liên quan đến người lao động. - Được làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao. - Hiểu hơn về trà đạo. - Lương thưởng tháng 13 khi đạt đủ điều kiện làm việc từ đủ 6 tháng., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Điều hành

- Tổ chức, quản lý, chịu trách nhiệm về vận hành các quán cà phê của chuỗi và kết quả kinh doanh về mọi hoạt động kinh doanh của chuỗi Cà Phê Tea World by DOIDEP

- Quản lý và chịu trách nhiệm doanh số, thiết lập và duy trì hệ thống báo cáo đầy đủ theo định kỳ

2. Lập kế hoạch phát triển

- Lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên đa kênh, mở rộng chuỗi:

+ Kế hoạch phát triển Kinh doanh các mặt hàng, sản phẩm trên các kênh bán hàng (E-commerce & Trực tiếp tại cửa hàng)

+ Kế hoạch nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phát triển, xây dựng và phát triển đội ngũ.

- Tổ chức thu thập, phân tích dữ liệu để đưa ra định hướng & hiệu quả cho từng chiến dịch, đánh giá thông tin & nghiên cứu xu hướng thị trường.

3. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

4. Một số thông tin khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ Đại học trở lên: chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, ...hoặc các ngành nghề liên quan

- Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm vị trí tương đương trong ngành F&B và doanh nghiệp phát triển theo mô hình chuỗi.

- Tố chất cần thiết cho công việc: Nhanh nhẹn, tư duy cởi mở, linh hoạt, có khả năng thuyết phục và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG

