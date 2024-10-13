Tuyển Công nghệ Thông tin FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 11 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 11 Triệu

FPT IS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
FPT IS Pro Company

Công nghệ Thông tin

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại FPT IS Pro Company

Mức lương
Đến 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11 tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 11 Triệu

Thực hiện quản lý, vận hành, giám sát các hệ thống network nội bộ:
Hệ thống mạng ACI, LAN, WAN, Wifi, VPN, các kênh truyền Kiểm tra trạng thái các thiết bị mạng, bảo mật Hệ thống firewall checkpoint, Juniper, FirePower. Tổng đài IP phone/Video conference/ Webex Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống mạng tại trung tâm dữ liệu, tòa nhà, các kết nối đi khách hàng và nội bộ FPT. Quản lý việc thay đổi trong hệ thống mạng: lập kế hoạch, tài liệu, thực hiện thay đổi, kiểm tra và giám sát sau thay đổi. Quản lý hệ thống monitor, thực hiện giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị, kênh truyền và cảnh báo ngay đến quản trị viên khi có sự cố trong hệ thống. Đưa ra các đề xuất để cải tiến hệ thống mạng lưới. Thực hiện báo cáo đinh kỳ/đột xuất về sự hoạt động của hệ thống mạng cho quản lý. Lên quy trình tài liệu vận hành hệ thống mạng, lập các tài liệu mô tả hệ thống mạng như các sơ đồ mạng và các bảng tham số cấu hình mạng. Thực hiện backup hệ thống. Thực hiện các đề xuất mua sắm thiết bị, dịch vụ. Tham gia triển khai, nâng cấp hệ thống. Công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
Hệ thống mạng ACI, LAN, WAN, Wifi, VPN, các kênh truyền
Kiểm tra trạng thái các thiết bị mạng, bảo mật
Hệ thống firewall checkpoint, Juniper, FirePower.
Tổng đài IP phone/Video conference/ Webex
Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống mạng tại trung tâm dữ liệu, tòa nhà, các kết nối đi khách hàng và nội bộ FPT.
Quản lý việc thay đổi trong hệ thống mạng: lập kế hoạch, tài liệu, thực hiện thay đổi, kiểm tra và giám sát sau thay đổi.
Quản lý hệ thống monitor, thực hiện giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị, kênh truyền và cảnh báo ngay đến quản trị viên khi có sự cố trong hệ thống.
Đưa ra các đề xuất để cải tiến hệ thống mạng lưới.
Thực hiện báo cáo đinh kỳ/đột xuất về sự hoạt động của hệ thống mạng cho quản lý.
Lên quy trình tài liệu vận hành hệ thống mạng, lập các tài liệu mô tả hệ thống mạng như các sơ đồ mạng và các bảng tham số cấu hình mạng.
Thực hiện backup hệ thống.
Thực hiện các đề xuất mua sắm thiết bị, dịch vụ. Tham gia triển khai, nâng cấp hệ thống.
Công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính, Quản trị mạng,...hoặc các chuyên ngành có liên quan Có chứng chỉ CCNA hoặc tương đương. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị mạng và triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp (Các giao thức định mạng OSPF, BGP; Các giao thức layer 2: vPC, HSRP, Spanning tree; Triển khai QoS, IPSec VPN, MPLS; Mạng wifi Wiless Lan Controller; Có kiến thức và kinh nghiệm về các dòng firewall Checkpoint, Juniper, Cisco; Có kinh nghiệm vận hành và cấu hình hệ thống Cisco Video conference, IP Phone, webex, Mesh; Vận hành một trong các phần mềm monitor network) Hiểu biết cơ bản về các hệ thống IT khác (Windows, Linux, security, backup)
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính, Quản trị mạng,...hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có chứng chỉ CCNA hoặc tương đương.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị mạng và triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp (Các giao thức định mạng OSPF, BGP; Các giao thức layer 2: vPC, HSRP, Spanning tree; Triển khai QoS, IPSec VPN, MPLS; Mạng wifi Wiless Lan Controller; Có kiến thức và kinh nghiệm về các dòng firewall Checkpoint, Juniper, Cisco; Có kinh nghiệm vận hành và cấu hình hệ thống Cisco Video conference, IP Phone, webex, Mesh; Vận hành một trong các phần mềm monitor network)
Hiểu biết cơ bản về các hệ thống IT khác (Windows, Linux, security, backup)

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: cạnh tranh, đàm phán tại buổi phỏng vấn Thưởng: Lương tháng 13 và Thưởng hiệu quả kinh doanh; Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình. Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu. Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án/khách hàng lớn, công nghệ mới Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định. Xem xét tăng lương hàng năm. Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT
Lương: cạnh tranh, đàm phán tại buổi phỏng vấn
Thưởng: Lương tháng 13 và Thưởng hiệu quả kinh doanh;
Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình.
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu.
Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án/khách hàng lớn, công nghệ mới
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.
15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định.
Xem xét tăng lương hàng năm.
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS Pro Company

FPT IS Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

