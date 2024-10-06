Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 159 Pháo Đài Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty.

- Sáng tạo video: Cắt, ghép, biên tập video, tạo ảnh thumbnail cho video.

- Chăm sóc kênh: Comment tương tác với người xem, các nghiệp vụ promote cho video/kênh.

- Phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh: Analytics... => Đưa ra các nhận định, đánh giá giúp kênh phát triển

- Thu thập, phân tích, đánh giá các xu thế phát triển của nhóm chủ đề trên Youtube.

- Phối hợp Test nội dung sau khi hoàn thành và promote thúc đẩy khán giả

- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức và hiểu biết về phát triển kênh Youtube

- Có kiến thức và hiểu biết cơ bản về SEO (Seo web hoặc Seo Video)

- Kỹ năng cơ bản Photoshop, Premiere, After Efects

- Chịu trách nhiệm quản lý và vận hành kênh Youtube được giao.

- Xử lý nội dung trên kênh (cắt ghép, chỉnh sửa, đăng tải và đánh giá chất lượng)

- Đánh giá tiềm năng, xu hướng của thị trường từ đó đưa ra phương hướng vận hành tối ưu cho kênh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng + % thưởng doanh thu + PC ăn trưa + PC gửi xe (thu nhập 8-10 Triệu) Thử việc 85% lương Review lương hàng năm Hỗ trợ máy tính làm việc, môi trường làm việc trẻ trung năng động, có đào tạo thường xuyên Văn hóa môi trường tốt, phát triển năng lực và sáng tạo trong công việc Cơ chế và lộ trình tăng tiến rõ ràng Du lịch, sinh nhật hiếu hỉ, đóng BHXH theo quy định của PL, lương tháng 13, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA

