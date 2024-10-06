Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 159 Pháo Đài Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty.
- Sáng tạo video: Cắt, ghép, biên tập video, tạo ảnh thumbnail cho video.
- Chăm sóc kênh: Comment tương tác với người xem, các nghiệp vụ promote cho video/kênh.
- Phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh: Analytics... => Đưa ra các nhận định, đánh giá giúp kênh phát triển
- Thu thập, phân tích, đánh giá các xu thế phát triển của nhóm chủ đề trên Youtube.
- Phối hợp Test nội dung sau khi hoàn thành và promote thúc đẩy khán giả
- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức và hiểu biết về phát triển kênh Youtube
- Có kiến thức và hiểu biết cơ bản về SEO (Seo web hoặc Seo Video)
- Kỹ năng cơ bản Photoshop, Premiere, After Efects
- Chịu trách nhiệm quản lý và vận hành kênh Youtube được giao.
- Xử lý nội dung trên kênh (cắt ghép, chỉnh sửa, đăng tải và đánh giá chất lượng)
- Đánh giá tiềm năng, xu hướng của thị trường từ đó đưa ra phương hướng vận hành tối ưu cho kênh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng + % thưởng doanh thu + PC ăn trưa + PC gửi xe (thu nhập 8-10 Triệu) Thử việc 85% lương Review lương hàng năm Hỗ trợ máy tính làm việc, môi trường làm việc trẻ trung năng động, có đào tạo thường xuyên Văn hóa môi trường tốt, phát triển năng lực và sáng tạo trong công việc Cơ chế và lộ trình tăng tiến rõ ràng Du lịch, sinh nhật hiếu hỉ, đóng BHXH theo quy định của PL, lương tháng 13, ...
Lương: Lương cứng + % thưởng doanh thu + PC ăn trưa + PC gửi xe (thu nhập 8-10 Triệu)
Thử việc 85% lương
Review lương hàng năm
Hỗ trợ máy tính làm việc, môi trường làm việc trẻ trung năng động, có đào tạo thường xuyên
Văn hóa môi trường tốt, phát triển năng lực và sáng tạo trong công việc
Cơ chế và lộ trình tăng tiến rõ ràng
Du lịch, sinh nhật hiếu hỉ, đóng BHXH theo quy định của PL, lương tháng 13, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM NGÂN MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42b ngõ 159 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-tri-kenh-youtube-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job204095
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VTTECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VTTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tài sản cố định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Lâm Ngọc Dương làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Lâm Ngọc Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC SMART START làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC SMART START
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên AngularJS Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 700 USD Dorco Vina Co., Ltd
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Panasonic Sales Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Panasonic Sales Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu JobsGO Recruit
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ phần Chứng Khoán ALPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ phần Chứng Khoán ALPHA
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Vinaduy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Vinaduy
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu JobsGO Recruit
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH giáo dục NCB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty TNHH giáo dục NCB Việt Nam
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên PHP ArctX Solution LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ArctX Solution LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Casper Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 11 USD Casper Vietnam., JSC
800 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Manager Indium Corporation of America làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Indium Corporation of America
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN THANH BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN THANH BÌNH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiểu học Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Avada Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Avada Group
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm