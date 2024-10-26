Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Nội dung công việc

Phát triển các chính sách quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với định hướng phát triển và khẩu vị quản trị rủi ro toàn công ty

Tham gia xây dựng, triển khai và đánh giá chính sách rủi ro, quy định, quy trình phê duyệt tín dụng dựa trên cơ sở chấm điểm tín dụng khách hàng theo từng kênh bán và từng sản phẩm. Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách cho vay đối với các đối tác thông qua việc áp dụng các bộ chấm điểm tín dụng và tự động hóa quy trình cho vay.

Vận hành chính sách rủi ro

Giám sát vận hành các yêu cầu rủi ro tín dụng trên hệ thống LOS. Tham gia xây dựng các công cụ thẩm định và phòng ngừa rủi ro gian lận đầu vào. Thực hiện theo dõi và báo cáo về các hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ, hệ thống chấm điểm tín dụng bên thứ ba và chất lượng danh mục để tối ưu hệ thống chấm điểm tín dụng trên hệ thống. Tham gia đánh giá và triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ mới (OCR, Telco score, e-signing contract...) vào quy trình ra quyết định tín dụng. Phối hợp với các bộ phận khác để thiết lập hệ thống / kiểm tra UAT cho các chính sách tín dụng mới. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phê duyệt tín dụng từ phòng Thẩm định để đưa ra các chính sách tín dụng phù hợp.

Quản lý rủi ro danh mục thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro danh mục, đề xuất phương án tối ưu danh mục

Tham gia phân tích và báo cáo chất lượng danh mục theo từng sản phẩm và kênh bán; từ đó đề xuất chính sách rủi ro phù hợp. Tham gia phân tích danh mục tín dụng nhằm nhận diện và cảnh báo sớm chất lượng thu hồi nợ, nợ xấu (NPL). Tham gia xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro gồm các chỉ tiêu và ngưỡng cảnh báo của từng chỉ tiêu, gồm: Giải ngân, chất lượng đơn vay, danh mục tín dụng, thanh toán, nợ xấu. Tham gia xây dựng và quản lý dữ liệu rủi ro danh mục. Tham gia xây dựng và vận hành các chỉ số giám sát rủi ro và cảnh báo để triển khai các kế hoạch giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay. Thực hiện phân tích về thị trường trong và ngoài ngành, đề xuất các cảnh báo rủi ro ngành phục vụ công tác định hướng tín dụng. Phân tích và đề xuất ý kiến với các đề xuất sản phẩm và dự án mới liên quan tới Rủi ro Tín dụng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. Thời gian làm việc: T2- T6 (Nghỉ T7 và CN)

Buổi sáng: 8h30 - 12h00; Buổi chiều: 13h30 - 17h30

3. Địa điểm làm việc:

HCM: Số 118-120, Đường B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Trình độ Học vấn

Tốt nghiệp Đại học.

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

Tốt nghiệp các chuyên ngành Toán, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị rủi ro.

3. Các Kỹ năng

Phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề. Có kiến thức về thống kê, định lượng. Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu (Excel, SQL, Python...). Nhanh nhạy với các rủi ro.

4. Các Kinh nghiệm liên quan

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

C. ĐÃI NGỘ:

Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa doanh nghiệp hiện đại. Làm việc tại công ty tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hòa đồng, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “NHÂN VIÊN” làm trung tâm của sự phát triển công ty. Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến công bằng. Chính sách đãi ngộ và thưởng cuối năm hấp dẫn (F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings...). Khám sức khỏe, du lịch hàng năm. F88 care áp dụng với toàn bộ nhân viên với BH Chăm sóc sức khỏe PTI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

