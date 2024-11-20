Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 352B Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thiết kế và chỉnh sửa nội dung Website, Landing page, sản phẩm phục vụ truyền thông/marketing theo yêu cầu;

Quản trị và vận hành hệ thống Website

Trực tiếp tham gia phát triển, bảo trì và tối ưu hóa Website, đảm bảo hiệu suất và tính bảo mật của hệ thống.

Thiết kế và triển khai các giao diện đồ họa trên hệ thống;

Quản lý nội dung mã nguồn mở WordPress theo yêu cầu;

Xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến Website, cải thiện tốc độ tải trang và đảm bảo khả năng hiển thị trên các thiết bị và trình duyệt;

Thực hiện upload dữ liệu sản phẩm lên Website;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học

- Chuyên ngành: Lập trình, Thiết kế website, Marketing, Truyền thông hoặc tương đương

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng

- Kiến thức: Có kiến thức về quản trị website, mạng xã hội. Thiết kế đồ họa tốt/biết chụp ảnh là lợi thế.

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

- Tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 9.000.000 - 10.000.000 đồng

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (Lương T13, tham quan, nghỉ mát, nghỉ phép năm, lương thưởng, sinh nhật, nghỉ lễ tết,...)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài, năng động và hỗ trợ lẫn nhau

Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 từ thứ hai – sáng thứ bảy

Phỏng vấn trúng tuyển đi làm ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP

