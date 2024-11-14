Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B22/11 Bạch Đằng Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Chụp ảnh sản phẩm thời trang, đảm bảo chất lượng hình ảnh cao, đáp ứng yêu cầu về ánh sáng, bố cục và màu sắc.

Chỉnh sửa ảnh, video, sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp (như Photoshop, Lightroom...) và phần mềm chỉnh sửa video (như Adobe Premiere, Final Cut Pro...) để tạo ra các sản phẩm hình ảnh chất lượng cao.

Làm việc độc lập hoặc theo nhóm để hoàn thành các dự án chụp ảnh và quay phim.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Sáng tạo ý tưởng chụp ảnh, quay phim mới mẻ, độc đáo, phù hợp với xu hướng thời trang hiện nay.

Quản lý và lưu trữ hình ảnh, video đã hoàn thành.

Phối hợp với các bộ phận khác (như marketing, thiết kế...) để đảm bảo chất lượng hình ảnh, video được sử dụng trong các chiến dịch marketing.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực chụp ảnh thời trang hoặc quay phim. Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang theo học chuyên ngành liên quan cũng được xem xét.

Nắm vững các kỹ thuật chụp ảnh, quay phim cơ bản.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh (Photoshop, Lightroom...) và chỉnh sửa video (Adobe Premiere, Final Cut Pro...), hoặc các phần mềm tương tự.

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao và cập nhật xu hướng thời trang.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng sử dụng các thiết bị chụp ảnh, quay phim chuyên nghiệp.

Tại Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thời trang.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.