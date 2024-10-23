Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 11 CITYLAND PARKHILS PHƯỜNG 10 GÒ VẤP, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tham gia vào các hoạt động Marketing của công ty, hỗ trợ các chiến dịch Marketing online và offline. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiếp cận và tư vấn cho khách hàng về dịch vụ Marketing Content, Google ADS, Facebook Thực hiện các cuộc gọi điện thoại, email, tin nhắn để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng. Thu thập thông tin khách hàng, phân tích nhu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp. Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing online như: Facebook, Google Ads, SEO, Email Marketing,... Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động Marketing, báo cáo kết quả cho cấp trên. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 06 tháng làm việc ở vị trí tương đương (Sales, Telesales, CSKH,...) Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Sales Marketing, Telemarketing, Telesale. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về các kênh Marketing online như: Facebook, Google Ads, SEO, Email Marketing,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, Lương cơ bản + thưởng (7.000.000 - 12.000.000 đồng) Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

