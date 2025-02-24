Tuyển Sale Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PES ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khuyến khích phát triển cá nhân và sự nghiệp lâu dài, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng: Mở rộng mạng lưới khách hàng qua các kênh truyền thông và các chiến dịch marketing sáng tạo.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng: Tư vấn, chăm sóc và đảm bảo khách hàng hài lòng với các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thăm dò nhu cầu và đưa ra các giải pháp marketing: Đảm bảo khách hàng nhận được những dịch vụ tối ưu từ công ty.

Phân tích thị trường và đối thủ: Đánh giá xu hướng thị trường, tìm kiếm cơ hội mới để thúc đẩy doanh thu và nâng cao hiệu quả marketing.

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing: Phối hợp với các bộ phận liên quan như Content, IT để tối ưu chiến lược marketing tổng thể.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 19 đến 33.

Kỹ năng sử dụng máy vi tính thành thạo, tốc độ đánh máy ít nhất 40 từ/phút.

Chủ động và có trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc độc lập và sáng tạo.

Am hiểu về marketing online, quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là thuật toán Facebook.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển Group và Page.

Khả năng phân tích, đo lường và tối ưu hóa hiệu suất các chiến dịch marketing.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PES ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PES ONE

