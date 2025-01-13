Tuyển Sale Marketing CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8h00 - 12h00, chiều 13h00 - 17h00, Nghỉ trưa 1 tiếng. 2. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân 3. Được đào tạo ngành nghề bài bản, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai 4. Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập. Có phụ cấp 5. Được đào tạo trong quá trình thực tập, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn hỗ trợ cung cấp giải pháp marketing cho doanh nghiệp

- Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về các lĩnh vực, dịch vụ do công ty đang cung cấp: thiết kế website, hosting, tên miền,... để chạy quảng cáo marketing

- Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,...

- Công việc chủ yếu là làm việc tại văn phòng qua điện thoại và Internet.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Có kinh nghiệm ở công việc tương tự là lợi thế, có thẩm mỹ, cảm quan tốt về các mảng truyền thông

. Nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các kênh social media (Facebook, Google, Youtube,...) là một lợi thế

. Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng như Ms.Word, Ms.Excel, Ms. Powerpoint, Ms. Outlook...

. Yêu thích công việc, lĩnh vực Marketing, công nghệ và có mong muốn gắn bó lâu dài để phát triển cùng công ty

Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA

