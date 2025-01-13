Tuyển Sale Marketing CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA

Sale Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8h00

- 12h00, chiều 13h00

- 17h00, Nghỉ trưa 1 tiếng. 2. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân 3. Được đào tạo ngành nghề bài bản, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai 4. Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập. Có phụ cấp 5. Được đào tạo trong quá trình thực tập, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn hỗ trợ cung cấp giải pháp marketing cho doanh nghiệp
- Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về các lĩnh vực, dịch vụ do công ty đang cung cấp: thiết kế website, hosting, tên miền,... để chạy quảng cáo marketing
- Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,...
- Công việc chủ yếu là làm việc tại văn phòng qua điện thoại và Internet.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Có kinh nghiệm ở công việc tương tự là lợi thế, có thẩm mỹ, cảm quan tốt về các mảng truyền thông
. Nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các kênh social media (Facebook, Google, Youtube,...) là một lợi thế
. Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng như Ms.Word, Ms.Excel, Ms. Powerpoint, Ms. Outlook...
. Yêu thích công việc, lĩnh vực Marketing, công nghệ và có mong muốn gắn bó lâu dài để phát triển cùng công ty

Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

