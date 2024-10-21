Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAKICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAKICO
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAKICO

Sale Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAKICO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 Hoa Hồng, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý quan hệ đối tác, quản lý đơn hàng: Làm việc trực tiếp đối tác ứng dụng đặt món ăn để tạo ra và thực hiện các sáng kiến marketing hợp tác Xây dựng và quản lý các kênh bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Hợp tác các đối tác như nhà hàng, khách sạn để trao đổi quyền lợi bán hàng. Thiết lập và duy trì quan hệ với các đối tác để bán hàng B2B hoặc đơn hàng công ty. Kết nối với các đơn vị du lịch để tìm kiếm và phát triển nhóm khách đoàn. - Lên Kế Hoạch và Thực hiện chiến dịch: Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing và chương trình khuyến mãi để tăng trưởng doanh thu trên các kênh trực tuyến (website, ứng dụng đặt món ăn,...) Theo dõi và phân tích hiệu quả chiến dịch, tối ưu hóa chiến lược để đạt mục tiêu. Phát triển kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử: Xây dựng và quản lý các kênh bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Đảm bảo trải nghiệm khách hàng mượt mà và tối đa hóa cơ hội bán hàng.
- Quản lý quan hệ đối tác, quản lý đơn hàng:
Làm việc trực tiếp đối tác ứng dụng đặt món ăn để tạo ra và thực hiện các sáng kiến marketing hợp tác
Xây dựng và quản lý các kênh bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.
Hợp tác các đối tác như nhà hàng, khách sạn để trao đổi quyền lợi bán hàng.
Thiết lập và duy trì quan hệ với các đối tác để bán hàng B2B hoặc đơn hàng công ty.
Kết nối với các đơn vị du lịch để tìm kiếm và phát triển nhóm khách đoàn.
- Lên Kế Hoạch và Thực hiện chiến dịch:
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing và chương trình khuyến mãi để tăng trưởng doanh thu trên các kênh trực tuyến (website, ứng dụng đặt món ăn,...)
Theo dõi và phân tích hiệu quả chiến dịch, tối ưu hóa chiến lược để đạt mục tiêu.
Phát triển kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử:
Đảm bảo trải nghiệm khách hàng mượt mà và tối đa hóa cơ hội bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân ngành Marketing, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm đã được chứng minh trong lĩnh vực digital Markeitng, quản lý quan hệ đối tác và phát triển kênh bán hàng.
- Kỹ năng phân tích mạnh mẽ với khả năng diễn giải dữ liệu và ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.
- Khả năng làm việc độc lập và hợp tác trong môi trường làm việc nhanh.
- Sử dụng thành thạo các công cụ và nền tảng Marketing (ví dụ : GG analytics, hệ thống CRM)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAKICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số bán hàng. Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng. Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số bán hàng.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAKICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAKICO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAKICO

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 27 đường Nguyễn Trãi, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

