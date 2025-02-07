Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Seacret Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

• Hỗ trợ xử lý đơn hàng, cung cấp các thông tin cần thiết về sản phẩm cho nhân viên bán hàng.

• Nhập chính xác các thông tin đơn hàng vào hệ thống của công ty, tránh sai sót, thất lạc thông tin.

• Theo dõi, cập nhật tình hình khách hàng có hài lòng về sản phẩm không, có khiếu nại gì không,...

• Tiếp nhận, xử lý các khiếu nại của khách hàng. Trường hợp, phát sinh những vấn đề không thể tự giải quyết, cần thông báo nhanh chóng và chính xác cho nhân viên kinh doanh liên quan hoặc cấp trên.

• Giữ liên lạc với khách hàng để thông báo các thông tin như thời gian, địa điểm giao hàng, tình hình xử lý đơn khiếu nại,...

• Làm báo cáo và soạn thảo các văn bản, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu được giao.

• Tổng hợp, theo dõi các khoản chi tiêu, hoa hồng cho khách hàng và nhân viên kinh doanh.

• Hỗ trợ phối hợp tổ chức sự kiện kinh doanh

• Giám sát hoạt động kinh doanh của Nhà Phân phối để làm báo cáo thị trường