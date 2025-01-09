Tuyển Sales Engineer Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: · Đóng BHXH full lương. · Bảo hiểm mua ngoài cho nhân viên và người thân · Có xe công ty hỗ trợ đi gặp khách hàng, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Đến 15 Triệu

· Hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của đội ngũ kinh doanh tại khu vực được phân công.

· Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng hiện có.

· Đạt được mục tiêu doanh số và tỷ suất lợi nhuận của mục tiêu hàng năm và hàng tháng

· Hỗ trợ kỹ thuật và công việc sửa chữa của khách hàng

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc kinh tế

• Tiếng Nhật giao tiếp tốt+ email

• Có kinh nghiệm về Sales

Tại Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.