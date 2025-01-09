Tuyển Sales Engineer Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam

Sales Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: · Đóng BHXH full lương. · Bảo hiểm mua ngoài cho nhân viên và người thân · Có xe công ty hỗ trợ đi gặp khách hàng, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Đến 15 Triệu

· Hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của đội ngũ kinh doanh tại khu vực được phân công.
· Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng hiện có.
· Đạt được mục tiêu doanh số và tỷ suất lợi nhuận của mục tiêu hàng năm và hàng tháng
· Hỗ trợ kỹ thuật và công việc sửa chữa của khách hàng

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc kinh tế
• Tiếng Nhật giao tiếp tốt+ email
• Có kinh nghiệm về Sales

Tại Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam

Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Nichiden, 328-330 Đường D3, Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

