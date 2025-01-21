Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

Sales Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

Mức lương
800 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

• Chủ động tìm kiếm, nghiên cứu và khai thác thông tin cũng như nhu cầu của khách hàng, đối tác tiềm năng
• Giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng/đối tác
• Làm việc với đội ngũ sales và kỹ thuật để khảo sát, lên phương án và báo cáo giải pháp chi tiết cho các dự án/đơn hàng.
• Chịu trách nhiệm tổ chức/thực hiện các dự án/đơn hàng lắp đặt thiết bị theo sự phân bổ của Công ty
• Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, sửa chữa, bảo trì, bảo hành sản phẩm;
• Phát triển và duy trì mạng lưới quan hệ với các đối tác đã và đang hợp tác với doanh nghiệp;
• Thảo luận, đàm phán và ký kết các thoả thuận kinh doanh;
• Phối hợp với Bộ phận Marketing và Sales để lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược marketing để quảng bá sản phẩm ;

Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

