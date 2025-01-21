Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD

• Chủ động tìm kiếm, nghiên cứu và khai thác thông tin cũng như nhu cầu của khách hàng, đối tác tiềm năng

• Giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng/đối tác

• Làm việc với đội ngũ sales và kỹ thuật để khảo sát, lên phương án và báo cáo giải pháp chi tiết cho các dự án/đơn hàng.

• Chịu trách nhiệm tổ chức/thực hiện các dự án/đơn hàng lắp đặt thiết bị theo sự phân bổ của Công ty

• Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, sửa chữa, bảo trì, bảo hành sản phẩm;

• Phát triển và duy trì mạng lưới quan hệ với các đối tác đã và đang hợp tác với doanh nghiệp;

• Thảo luận, đàm phán và ký kết các thoả thuận kinh doanh;

• Phối hợp với Bộ phận Marketing và Sales để lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược marketing để quảng bá sản phẩm ;